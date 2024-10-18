Зростання ВВП України у вересні прискорилося до 3,8% у річному вимірі – Мінекономіки

Українська економіка у вересні зросла на 3,8% [±1%] порівняно з вереснем 2024 року. За дев’ять місяців цього року зростання ВВП оцінюється на рівні 4,5% [±1%]. Такі дані 18 жовтня оприлюднило Міністерство економіки. Одна з головних перешкод для зростання ВВП – дефіцит кваліфікованих працівників.

Деталі

Пожвавлення внутрішнього попиту та стабільна робота Українського морського коридору підтримали позитивні тенденції у промисловості, зазначило Мінекономіки.

Зростає попит на продукцію машинобудування (зокрема ВПК) та будівельні матеріали, а також промислові товари для домогосподарств.

Пожвавлення промисловості позитивно вплинуло на транспорт – зросли обсяги залізничних перевезень і переробки вантажів у морських портах.

У будівництві збільшились обсяги робіт завдяки відновленню критичної інфраструктури та ремонту доріг.

У внутрішній торгівлі спостерігалось зростання обороту завдяки збільшенню споживчого попиту й налагодженню постачання товарів.

Сільське господарство демонструє позитивну динаміку завдяки початку збору пізніх культур, а тваринництво зростає завдяки стабільному попиту та державній підтримці.

Водночас дефіцит кваліфікованих фахівців негативно впливає на очікування й економічну активність бізнесу, наголосили в Мінекономіки.

Попри виклики війни, економіка продовжує відновлюватися, зазначила перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Другий місяць поспіль підприємства торгівлі, промисловості та будівництва покращують оцінки своєї діяльності на найближчу перспективу, і однією з ключових причин цього оптимізму є нормалізація ситуації в енергетиці», – наголосила Свириденко.

Контекст

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України за підсумками 2024 року на рівні 3%, інфляцію – 9%. Попередній прогноз Фонду – зростання ВВП у діапазоні від 2,5% до 3,5% за інфляції 8%.

За прогнозом Мінекономіки, зростання ВВП у 2024-му очікується на рівні 3,5% (раніше прогнозувалося 4,6%). Споживчі ціни у середньому за рік зростуть на 5,4%, грудень до грудня – на 7,9% (порівняно з 8,5% і 9,7% на грудень у попередньому прогнозі).

В останньому Інфляційному звіті НБУ прогнозував зростання реального ВВП у 2024 році на 3,7% та прискорення динаміки Індексу споживчих цін до 8,5% на кінець поточного року.

Уряд очікує, що зростання реального ВВП України сповільниться з 3,5% у 2024-му до 2,7% у 2025 році.