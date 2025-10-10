Зростання валового внутрішнього продукту України продовжиться в другій половині 2025 року, сказав міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев на годині запитань до уряду в Раді у п’ятницю. Протягом вересня та жовтня воно буде на рівні 3-4%.

Деталі

У серпні 2025 року ВВП України зріс більш ніж на 5% у річному вимірі. Основними чинниками стали зростання активності у будівельному секторі, переробній промисловості та сільському господарстві.

У другій половині року очікується збереження позитивної динаміки, зокрема у вересні та жовтні темпи зростання можуть становити 3–4%. Така тенденція помітно контрастує з економічною ситуацією в Росії, де темпи зростання поступово сповільнюються та можуть знизитися до нуля.

Мінекономіки оцінює зростання ВВП в 2026 році на рівні приблизно 2,5% і дотримується цього прогнозу, додав Соболев.

Ресурсна угода між Україною та США матиме позитивний вплив на зростання ВВП, хоча точні економічні оцінки наразі відсутні. Йдеться, зокрема, про запуск Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, обсяг якого може сягнути $200 млн до кінця наступного року.

Кошти фонду спрямовуватимуться на інвестиції в українські проєкти, а сам процес фінансування буде розтягнутий у часі. «Існує дуже велика зацікавленість у співінвенстуванні проєктів фонду. І ще сотні мільйонів доларів будуть вкладені найближчим часом», – підкреслив очільник Мінекономіки.

Контекст

У прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки, який вже схвалений постановою Кабінету Міністрів № 780, за підсумком 2025 року очікується, що номінальний обсяг ВВП України складе 8 967,4 млрд грн. А реальне зростання ВВП буде на рівні 2,7%.

25 вересня Соболев за результатами зустрічі з інвесторами у Нью-Йорку заявив, що реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2025 році зросте на 2%.

19 вересня Держстат повідомив, що зростання реального ВВП України у II кварталі 2025 року сповільнилося до 0,8 % (з 0,9 % у I кварталі). НБУ у липні знизив свій прогноз зростання економіки на 2025 рік до 2,1 %, уряд – до 2,4 %.

У другому кварталі реальний ВВП України зріс на 0,8% порівняно з другим кварталом 2024 року, за даними Держстату. Для порівняння: у першому кварталі зростання реальне зростання ВВП становило 0,9%. Роком раніше, у другому кварталі 2024-го, реальний ВВП України зріс на 4,0% у річному вираженні.

Міжнародні організації також знизили свої оцінки: МВФ очікує зростання ВВП у 2025 році на рівні 2–3%, Світовий банк – 2% (порівняно з 6,5%), ЄБРР погіршив прогноз з 3,3% до 2,5%.