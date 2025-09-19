У другому кварталі реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України зріс на 0,8% порівняно з другим кварталом 2024 року. Про це повідомила Державна служба статистики 19 вересня.
Деталі
- Для порівняння у першому кварталі зростання реальне зростання ВВП становило 0,9%. Роком раніше, у другому кварталі 2024-го, реальний ВВП України зріс на 4,0% у річному вираженні.
Контекст
Раніше Національний банк України переглянув прогнози економічного зростання: на 2025 рік – до 3,1% (замість 3,6%), на 2026 рік – до 3,7% (замість 4,0%), на 2027 рік – до 3,9% (замість 4,2%).
Міжнародні організації також знизили свої оцінки: МВФ очікує зростання ВВП у 2025 році на рівні 2–3%, ЄБРР – 3,5% (порівняно з 4,7%), Світовий банк – 2% (порівняно з 6,5%). Натомість проєкт державного бюджету України на 2025 рік базується на прогнозі зростання ВВП у 2,7%.
