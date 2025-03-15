Не выходя из дома. Как без инвестиций запустить SMM-агентство, собрать команду и привлекать клиентов? Опыт основательницы агентства «Мифология» Юлии Солохи

SMM – ниша из тысяч игроков, но она не превратилась в красный океан. Как создать собственное агентство, не выходя из дома и без инвестиций? Рассказывает основательница и СЭО агентства бренд-коммуникаций «Мифология».

В последние годы украинский рынок SMM существенно обновился. Согласно данным IAB Ukraine, в 2022 году его объем составил почти 394 млн грн, что на 53% меньше по сравнению с 2021-м вследствие влияния войны. Но в 2023 году рынок начал восстанавливаться, достигнув 496 млн грн. Спрос на качественный SMM растет, и агентства, предоставляющие такие услуги, имеют большие возможности для прибыли.

Я создала SMM-агентство «Мифология» в собственной комнате в 2019 году. Мы делали перерыв на полтора года из-за полномасштабной войны, но затем возобновили работу. В 2024-м агентство попало в рейтинг Effie Awards Ukraine. Сейчас в портфеле более 100 кейсов, а выручка за последний год достигла лимита ФЛП. Мы креативные партнеры Всеукраинской программы по поддержке ментального здоровья «Ти як?», работали с проектами Silpo, делали SMM для «Дія.Бізнес», Pinchuk Art Centre, всемирного Фонда кредитных союзов WFCU. Почему эти и другие компании доверяют SMM третьим людям, а не берут человека из профессии в штат?

Доступ к команде специалистов. Найм одного человека не гарантирует закрытия всех задач SMM. Агентство предоставляет комплексные услуги: стратегию, копирайтинг, дизайн, таргетинг, аналитику. Это дешевле, чем содержать целый штат. Актуальные знания и тренды. Агентства работают сразу с несколькими клиентами, тестируют гипотезы и знают, что работает в разных нишах. Инхаус-специалист может отстать от тенденций, если у него нет времени на обучение. Гибкость и экономия времени. Поиск, адаптация и обучение внутреннего специалиста занимает месяцы. Агентство может запустить работу через несколько дней, оно оценивает бизнес объективно и предлагает решения, не всегда заметные внутри компании. Быстрое масштабирование. Если компания потребуется больше контента, видео-продакшн или рекламных кампаний, агентство может быстро привлечь дополнительные ресурсы. Инхаус-команда нуждается в расширении, которому требуется время. Финансовая выгода. Содержание штатного работника = зарплата, налоги, соцпакет. Услуги агентства могут быть более гибкими и экономически эффективными.

Как запустить собственное агентство

До основания «Мифологии» я некоторое время работала копирайтером в агентстве Fedoriv, ​​а до этого – ради удовольствия в свободное время писала тексты понравившимся проектам. Этот опыт дал понимание, как работают крупные и средние бизнесы, что такое брендинг, какой бывает реклама. Уволившись из агентства, я решила стать фрилансером – написала пост о том, что беру проекты на копирайт, и попросила пошерить своих знакомых, обзвонила контакты и предложила услуги.

Так нашлись первые клиенты, а потом запрос от некоторых из них: «А ты можешь делать еще дизайн для постов?». Признаюсь, я не могла, однако нашла человека, который может. Позже вокруг меня сформировалась команда из фотографа, дизайнера, таргетолога и других людей, помогавших мне с проектами. Решила делать агентство, потому что почувствовала – у компаний есть запрос, и я понимаю, как его закрыть. Но база фрилансеров, которые готовы на вас работать, – не первое, с чего следует начинать собственный бизнес в нише.

Создайте портфолио

Без качественного портфолио вас не воспринимают серьезно – это факт. Но новых бизнесов, которые пока не готовы работать с дорогими агентствами, действительно очень много. Для наполнения портфолио можно работать бесплатно или за символическую плату. Что это может быть.

Ведение Instagram, TikTok или Facebook-страницы малого бизнеса (например, локальной кофейни, шоурума одежды, косметического бренда) на 1-2 месяца в обмен на отзыв и кейс.

Разработка контент-стратегии для знакомого бизнеса: создание контент-плана, подбор рубрик, оформление tone of voice.

Написание серии постов и создание шаблонов для дизайна: например, 10 постов + пять шаблонов в Canva или Figma .

. Запуск первой рекламной кампании в Facebook/Instagram с минимальным бюджетом клиента, но с детальным анализом результатов.

Аудит соцсетей бизнеса: анализ контента, рекомендации по улучшению, разбор конкурентов.

Запуск креативного интерактива для привлечения аудитории: конкурсы, опросы, кампании, флешмобы и т.д.

Вымышленные проекты тоже подходят: создайте концепцию ведения Instagram-аккаунта бренда или разработайте стратегию для условной компании. Это действенный способ продемонстрировать свои навыки, фишки в копирайте, умение работать с брендингом компании.

Визуализируйте свои работы: делайте скриншоты, добавляйте аналитику, сравнивайте показатели до и после. Не забывайте о том, что называется «личный бренд».

Продумайте бизнес-модель

Агентств много, и каждому найдется работа. Есть большие бренды, есть средний бизнес, есть предприниматели. Ниш также хватает: это могут быть отдельные соцсети (например, TikTok или LinkedIn), отрасли, направленность больше на брендовые коммуникации или таргетинг, личный бренд. Начать можно с совсем маленьких клиентов, а дальше отталкиваться от результатов.

Есть агентства, работающие по принципу «баржи», держащейся на крупных одноразовых заказах. Обычно продукты таких агентств – стратегия и брендинг. Но для меня после опыта управления баром с его сезонностью такая модель показалась слишком рискованной. Такой формат позволяет зарабатывать большие суммы, но делает бизнес уязвимым. Я хотела строить что-нибудь более надежное. Визуализировала концепцию, держащуюся на сотнях мелких клиентов, словно баржа на пластиковых бутылках, которые обеспечивают регулярный доход и держат на плаву даже в шторм.

Эта стратегия оказалась эффективной. Агентство пережило COVID-19, полномасштабное вторжение, экономическую нестабильность – и продолжает работать. Уже с большими клиентами, но оно имеет «страховку» в виде небольших.

Найдите клиента

Точка отсчета бизнеса – первый клиент. Чтобы его найти, начните с анализа своих контактов. Когда я начинала, первым клиентом стал мой знакомый – основатель бренда носков Sammy Icon. Поговорите с друзьями: многие уже имеют или планируют запустить бизнес. Если нет – смогут посоветовать, к кому обратиться. Если таких знакомых нет, создайте профессиональный профиль в соцсетях, описав свои умения, небольшую презентацию, хоть в той же Canva, и распространите ее, например, по Telegram-каналам.

Еще один действенный способ – находить клиентов через Telegram, LinkedIn и платформы поиска работы. В Telegram есть десятки профильных чатов, а в LinkedIn можно непосредственно писать предпринимателям. На том же Work.ua и Robota.ua сотни бизнесов ищут себе SMM-щика. Если вы сможете убедить, что им стоит попробовать с вами, а не искать отдельного специалиста – это один из самых простых способов получить первых клиентов. Одним из возможных преимуществ может быть то, что вы работаете командой по цене отдельного специалиста. Иметь «в кармане» чеклист – сравнение вашего агентства и работы напрямую со специалистом – точно пригодится.

Хорошим вариантом будет начать с партнерства с другими агентствами, которым нужна помощь по SMM. Это поможет набрать портфолио и многому научиться. Например, для нас сейчас это агентство Rockets, взявшие два европейских Effie, но начинавших с небольших таргетинг- и дизайн-агентств.

Создайте команду

SMM-агентство кажется очень простым бизнесом: нашли одного SMM-щика на условные 35 000 грн зарплаты, дали ему на ведение пять проектов по 35 000 гонорара агентства за каждый, получивший прибыль. Но это не так. SMM-щиков не существует, это отрасль. Один человек не может быть копирайтером, корректором, дизайнером, менеджером, таргетологом и качественно покрывать все те задачи, которые ставит перед ним SMM. Это полноценный коммуникационный продукт и креатив. С этим подходом советую начинать думать о своем бизнесе в нише.

Хотя на старте можно работать с фрилансерами, с течением времени придется находить и объединять профессионалов своего дела. Важно понимать свои сильные и слабые стороны: если вы прекрасно пишете, наймите дизайнера; если у вас есть навыки продаж, сосредоточьтесь на привлечении клиентов – в начале это, возможно, важнейшая часть работы.

Telegram-каналы, в которых можно найти первых и последующих клиентов, работников:

Ad Good as HellA; «База собирает вакансии»; «Дзен. Вакансии в digital и IT»; «Крезюме Вакансии»; «є контакт».

SMM – динамическая отрасль, за развитием которой следует приучиться следить. Telegram-каналы, которые с этим помогут:

Kukurudza SMM – кейсы, референсы, новости, шутки, дидижтал;

«Референс є» – референс, кейсы;

Digital masons – кейсы, референсы, новости, дидижтал;

DGTL Proskurina – кейсы, новости;

«Затишний маркетинг» – таргетинг, кейсы, референсы, новости.

Научитесь продавать

Хороший сервис и продукт – важно, но без навыков продаж клиенты сами к вам не придут. Разработайте презентацию агентства, используйте социальные доказательства (отзывы, кейсы, реальные цифры). Следует объяснять клиентам, почему им нужно выбрать именно вас. Пропишите, какие услуги вы предоставляете, сколько это стоит, какие сроки выполнения. Обратите внимание и «продайте себя». Разработайте пакеты услуг (например, ведение Instagram + таргетинг или контент + продвижение).

Другое дело – научиться говорить «нет». Самые большие факапы, которые случались у нас в агентстве, связаны с тем, что мы брались за все проекты и не умели отказывать. Отказать, если вы не уверены, что можете удовлетворить запрос клиента и вообще ли он реален, – тоже о вашей репутации. Работа над ошибками в случае провала может дорого обойтись, поэтому на берегу обсуждайте ожидания и возможные нюансы. Первый вопрос, который я задаю потенциальному клиенту: «Зачем вам SMM?». Найдя вместе честный ответ, можно начинать работать.

Фиксируйте рост

80% клиентов своего агентства я не видела лично. К нам приходят по рекомендациям: мы не запускали рекламу, а неактуальному сайту четыре года, новый в разработке. После первого опыта с Sammy Icon к нам за их рекомендацией обратился украинский бренд чемоданов Have a Rest. Он дал агентству буст, ведь как раз приобретал популярность в Украине.

Успешное агентство – это система, которая постоянно усовершенствуется и адаптируется к рынку. Только сейчас я дошла до отлаживания операционных процессов, внутреннего обучения, понятных ценностей, но это можно сделать еще на старте. Важно найти свою бизнес-модель и стратегию развития. Следить за удовлетворением клиентов, трендами рынка, уважать конкурентов. Ведь вы вместе создаете и развиваете то инфопространство, в котором живет каждый из нас.