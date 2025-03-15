Не виходячи з дому. Як без інвестицій запустити SMM-агенцію, зібрати команду і залучати клієнтів? Досвід засновниці агенції «Міфологія» Юлії Солохи

SMM – ніша з тисяч гравців, але вона не перетворилася в червоний океан. Як створити власну агенцію, не виходячи з дому та без інвестицій? Розповідає засновниця і СЕО агенції бренд-комунікацій «Міфологія».

За останні роки український ринок SMM суттєво оновився. Згідно з даними IAB Ukraine, у 2022 році його обсяг склав майже 394 млн грн, що на 53% менше порівняно з 2021-м через вплив війни. Але в 2023-му ринок почав відновлюватися, досягнувши 496 млн грн. Попит на якісний SMM зростає, і агенції, які надають такі послуги, мають значні можливості для прибутку.

Я створила SMM-агенцію «Міфологія» у власній кімнаті в 2019 році. Ми робили перерву на півтора роки через повномасштабну війну, але потім відновили роботу. В 2024-му агенція потрапила до рейтингу Effie Awards Ukraine. Зараз у портфелі понад 100 кейсів, а виторг за останній рік сягнув ліміту ФОП. Ми креативні партнери Всеукраїнської програми з підтримки ментального здоров‘я «Ти як?», працювали з проєктами Silpo, робили SMM для «Дія.Бізнес», Pinchuk Art Centre, всесвітньої Фундації кредитних спілок WFCU. Чому ці та інші компанії довіряють SMM третім людям, а не беруть людину з професії в штат?

Доступ до команди спеціалістів. Найм однієї людини не гарантує закриття всіх задач SMM. Агенція надає комплексні послуги: стратегію, копірайтинг, дизайн, таргетинг, аналітику. Це дешевше, ніж утримувати цілий штат. Актуальні знання та тренди. Агенції працюють одразу з кількома клієнтами, тестують гіпотези та знають, що працює в різних нішах. Інхаус-фахівець може відстати від тенденцій, якщо не матиме часу на навчання. Гнучкість та економія часу. Пошук, адаптація та навчання внутрішнього спеціаліста займає місяці. Агенція може запустити роботу за кілька днів, вона оцінює бізнес обʼєктивно та пропонує рішення, які не завжди помітні всередині компанії. Швидке масштабування. Якщо компанії потрібно більше контенту, відеопродакшн чи рекламних кампаній, агенція може швидко залучити додаткові ресурси. Інхаус-команда потребує розширення, що потребує часу. Фінансова вигода. Утримання штатного працівника = зарплата, податки, соцпакет. Послуги агенції можуть бути гнучкішими та економічно ефективнішими.

Як запустити власну агенцію

До заснування «Міфології» я деякий час працювала копірайтером в агенції Fedoriv, а до того – задля задоволення в вільний час писала тексти проєктам, які подобались. Цей досвід дав розуміння, як працюють великі та середні бізнеси, що таке брендинг, якою буває реклама. Звільнившись з агенції, я вирішила стати фрилансером – написала пост про те, що беру проєкти на копірайт, і попросила пошерити своїх знайомих, обдзвонила контакти та запропонувала послуги.

Так знайшлися перші клієнти, а згодом запит від деяких із них: «А ти можеш робити ще дизайн для постів?». Зізнаюся, я не могла, проте знайшла людину, яка може. Пізніше навколо мене сформувалася команда з фотографа, дизайнера, таргетолога та інших людей, які допомагали мені з проєктами. Вирішила робити агенцію, бо відчула – у компаній є запит і я розумію, як його закрити. Але база фрилансерів, які готові на вас працювати, – не перше, з чого варто починати власний бізнес у ніші.

Створіть портфоліо

Без якісного портфоліо вас не сприйматимуть серйозно – це факт. Але нових бізнесів, які поки що не готові працювати з дорогими агенціями, насправді дуже багато. Для наповнення портфоліо ви можете працювати безкоштовно або за символічну плату. Що це може бути.

Ведення Instagram, TikTok чи Facebook-сторінки малого бізнесу (наприклад, локальної кавʼярні, шоуруму одягу, косметичного бренду) на 1-2 місяці в обмін на відгук та кейс.

Розробка контент-стратегії для знайомого бізнесу: створення контент-плану, підбір рубрик, оформлення tone of voice.

Написання серії постів та створення шаблонів для дизайну: наприклад, 10 постів + пʼять шаблонів у Canva або Figma .

. Запуск першої рекламної кампанії на Facebook/Instagram із мінімальним бюджетом клієнта, але з детальним аналізом результатів.

Аудит соцмереж бізнесу: аналіз контенту, рекомендації щодо покращення, розбір конкурентів.

Запуск креативного інтерактиву для залучення аудиторії: конкурси, опитування, кампанії, флешмоби тощо.

Вигадані проєкти теж підходять: створіть концепцію ведення Instagram-акаунту бренду або розробіть стратегію для умовної компанії. Це дієвий спосіб продемонструвати свої навички, фішки в копірайті, вміння працювати з брендингом компанії.

Візуалізуйте свої роботи: робіть скриншоти, додавайте аналітику, порівнюйте показники «до» та «після». Не забувайте про те, що називається «особистий бренд».

Продумайте бізнес-модель

Агенцій багато, і кожному знайдеться робота. Є великі бренди, є середній бізнес, є особи-підприємці. Ніш також вистачає: це можуть бути окремі соцмережі (наприклад, TikTok чи LinkedIn), галузі, спрямованість більше на брендові комунікації чи на таргетинг, особистий бренд. Почати можна з зовсім маленьких клієнтів, а далі – відштовхуватися від результатів.

Є агентства, які працюють за принципом «баржі», що тримається на великих одноразових замовленнях. Зазвичай продукти таких агенцій – стратегія та брендинг. Але для мене, після досвіду управління баром із його сезонностю, така модель здалася занадто ризикованою. Такий формат дає можливість заробляти великі суми, але робить бізнес вразливим. Я хотіла будувати щось більш надійне. Візуалізувала концепцію, що тримається на сотнях дрібних клієнтів, наче баржа на пластикових пляшках, які забезпечують регулярний дохід і тримають на плаву навіть у шторм.

Ця стратегія виявилася ефективною. Агенція пережила COVID-19, повномасштабне вторгнення, економічну нестабільність – і продовжує працювати. Вже з більшими клієнтами, але й має «страховку» у вигляді невеличких.

Знайдіть клієнта

Точка відліку бізнесу – перший клієнт. Щоб його знайти, почніть з аналізу своїх контактів. Коли я починала, першим клієнтом став мій знайомий – засновник бренду шкарпеток Sammy Icon. Поговоріть із друзями: багато хто вже має або планує запустити бізнес. Якщо ні – зможе порадити, до кого звернутися. Якщо таких знайомих немає, створіть професійний профіль у соцмережах, описавши свої вміння, невеличку презентацію, хоч в тій самій Canva, та поширте її, наприклад, по Telegram-каналах.

Ще один дієвий спосіб – знаходити клієнтів через Telegram, LinkedIn та платформи пошуку роботи. У Telegram є десятки профільних чатів, а у LinkedIn можна безпосередньо писати підприємцям. На тому ж Work.ua та Robota.ua сотні бізнесів шукають собі SMM-ника. Якщо зможете переконати, що їм варто спробувати з вами, а не шукати окремого спеціаліста – це один із найпростіших способів отримати перших клієнтів. Однією з можливих переваг може бути те, що ви працюєте командою за ціну окремого спеціаліста. Мати «в кишені» чекліст – порівняння вашої агенції та роботи напряму з фахівцем – точно буде в нагоді.

Гарним варіантом буде почати з партнерства з іншими агенціями, яким потрібна допомога з SMM. Це допоможе набрати портфоліо та багато чому навчитись. Наприклад, для нас зараз це агенція Rockets, які взяли два європейські Effie, але починали з невеликих таргетинг- та дизайн-агенцій.

Створіть команду

SMM-агенція здається дуже простим бізнесом: знайшли одного SMM-ника на умовні 35 000 грн зарплати, дали йому на ведення п‘ять проєктів по 35 000 гонорару агенції за кожний, отримали прибуток. Але це не так. SMM-ників не існує, це галузь. Одна людина не може бути копірайтером, коректором, дизайнером, менеджером, таргетологом і якісно покривати всі ті задачі, які ставить перед нею SMM. Це повноцінний комунікаційний продукт і креатив. З цим підходом я раджу починати думати про свій бізнес у ніші.

Хоча на старті можна працювати з фрилансерами, з часом доведеться знаходити і об‘єднувати професіоналів своєї справи. Важливо розуміти свої сильні та слабкі сторони: якщо ви чудово пишете, найміть дизайнера; якщо маєте навички продажів, зосередьтеся на залученні клієнтів – на початку це, можливо, найважливіша частина роботи.

Telegram-канали, в яких можна знайти перших і наступних клієнтів, працівників:

Ad Good as HellA; «Базу збирає вакансії»; «Дзен. Вакансії в digital та IT»; «Крезюме Вакансії»; «є контакт».

SMM – динамічна галузь, за розвитком якої варто привчитися слідкувати. Telegram-канали, які з цим допоможуть:

Kukurudza SMM – кейси, референси, новини, жарти, дидижтал;

«Референс є» – референс, кейси;

Digital masons – кейси, референси, новини, дидижтал;

DGTL Proskurina – кейси, новини;

«Затишний маркетинг» – таргетинг, кейси, референси, новини.

Навчіться продавати

Хороший сервіс та продукт – це важливо, але без навичок продажів клієнти самі до вас не прийдуть. Розробіть презентацію агенції, використовуйте соціальні докази (відгуки, кейси, реальні цифри). Потрібно пояснювати клієнтам, чому їм треба обрати саме вас. Пропишіть, які послуги ви надаєте, скільки це коштує, які строки виконання. Зверніть на себе увагу та «продайте себе». Розробіть пакети послуг (наприклад, ведення Instagram + таргетинг або контент + просування).

Інша річ – навчитися говорити «ні». Найбільші факапи, які траплялися у нас в агенції, пов‘язані з тим, що ми бралися за всі проєкти і не вміли відмовляти. Відмовити, коли ви не впевнені, що можете задовольнити запит клієнта і чи він взагалі реальний, – теж про вашу репутацію. Робота над помилками в разі провалу може дорого коштувати, тому на березі обговорюйте очікування і можливі нюанси. Перше питання, яке я ставлю потенційному клієнту: «Навіщо вам SMM?». Знайшовши разом чесну відповідь, можна починати працювати.

Фіксуйте зростання

80% клієнтів своєї агенції я не бачила особисто. До нас приходять за рекомендаціями: ми не запускали рекламу, а неактуальному сайту чотири роки, новий у розробці. Після першого досвіду з Sammy Icon до нас за їхньою рекомендацією звернувся український бренд валіз Have a Rest. Він дав агенції буст, адже якраз набував популярності в Україні.

Успішна агенція – це система, яка постійно вдосконалюється та адаптується до ринку. Тільки зараз я дійшла до налагодження операційних процесів, внутрішнього навчання, зрозумілих цінностей, але це можна зробити ще на старті. Важливо знайти свою бізнес-модель та стратегію розвитку. Слідкувати за задоволенням клієнтів, трендами ринку, поважати конкурентів. Адже ви разом створюєте та розвиваєте той інфопростір, в якому живе кожен із нас.