Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Bunny nails /предоставлено пресс-службой
Категория
Свой бизнес
Дата

4,5 млн грн в автоматизацию. Почему собственная ERP-система – сложное, но выгодное решение для малого бизнеса? Опыт сети маникюрных студий Bunny nails

Анотонина Кроливец /предоставлено пресс-службой
Анотонина Кроливец
Forbes

3 хв читання

Антонина Кроливец, соучредитель сети Bunny nails и Bunny Academy Фото предоставлено пресс-службой

Сеть маникюрных студий Bunny nails внедрила собственную ERP-систему более чем за 4,5 млн грн, чтобы быстрее расти. Что из этого вышло? Рассказывает соучредитель и СЕО Антонина Кроливец

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

Внедрение ERP-системы – важный шаг для компаний на этапе масштабирования, когда важно оптимизировать внутренние бизнес-процессы и обеспечить персональный подход к каждому клиенту. Такие решения в настоящее время внедряют 15,2% украинских компаний, по данным Государственной службы статистики.

С начала полномасштабного вторжения Bunny nails вырос вдвое – с 5 до 10 студий маникюра. К тому времени мы уже работали с готовыми решениями систематизации бизнеса и имели приложение на их основе, которое в 2023 году загрузили около 2700 пользователей. Внедрив свою ERP-систему и создав собственное приложение, мы увеличили количество загрузок до 8000 за девять месяцев работы. Клиентская база выросла почти в четыре раза, а среднегодовая частота визитов клиентов – с 6-8 в год до 10-14.

Почему собственная ERP, а не готовое решение

В течение восьми лет компания использовала готовые IT-решения, но ни одно не отвечало всем нашим потребностям. Бизнесу приходилось интегрировать несколько систем, использовать дополнительные Telegram-боты и Google-документы, что вызывало сбои и затрудняло получение объективных данных.

Решение создать собственную ERP-систему возникло по трем причинам:

  1. Высокие издержки на готовые решения и ограниченная возможность автоматизации.
  2. Кадровый кризис: мы хотели снизить зависимость от уровня квалификации среднего и высшего звена менеджмента.
  3. Ужесточение конкуренции: необходимость улучшить клиентский опыт и внедрить новые функции для удержания клиентов.

Ключевые преимущества собственной системы – индивидуальность, уникальность, адаптивность и гибкость процессов, отсутствие ограничений в функционале. Из недостатков – длительная разработка и большие финансовые затраты на ее реализацию. ERP стоила нам более 4,5 млн грн.

В процессе согласования могут возникать правки, недоразумения, дополнительные затраты времени и средств. Одним из вызовов являются баги, постоянно возникающие на этапе разработки, тестирования и в первые месяцы пользования. Готовые решения в противоположность этому имеют отработанный алгоритм действий и работы над ошибками.

ERP Кроличьи ногти

Владельцы сети маникюрных салонов Bunny nails Антонина и Алексей Кроливцы

Мы запустили ERP через пять месяцев после запланированной даты лонча. Самым сложным было отказаться от готового продукта, к которому привыкла вся команда. Чтобы создать базовую систему, необходимо было оцифровывать и автоматизировать все данные и процессы с нуля. К тому же система должна быть максимально удобной и адаптивной как для клиентов, так и для линейной команды.

Полный переход команды на новую систему занял месяц и повлек за собой почти полное изменение администраторов студии. Это было одним из самых больших вызовов, но в долгосрочной перспективе система облегчила работу команды, предоставив ей доступ к аналитике и автоматизированным процессам. Это сделало наши внутренние процессы и нас более эффективными, чем раньше. ERP-система повлияла на операционную эффективность в нескольких аспектах:

  • Управление филиалами: ранее руководители тратили 38 часов на формирование графиков, отчетность и анализ эффективности. Сейчас система автоматом формирует отчеты и расписания, а управляющий только контролирует их.
  • Уменьшение конфликтов и управление затратами: благодаря автоматизированной аналитике команда имеет точные данные по эффективности работы, что способствует быстрому принятию решений и минимизирует риски.
  • Клиентский сервис: новая система сделала взаимодействие с клиентами более персонализированным и эффективным, что повысило уровень удовлетворенности.

Среднемесячное количество посетителей увеличилось почти вдвое – с 5000 в 2023 году до 9000 в 2024-м. Маркетинговый бюджет вырос всего на 15%, тогда как клиентская база – на 55%.

Финансовый эффект

Мы оцениваем рост выручки сети Bunny nails в 2024 году на уровне 19-21%. Общий рост дохода за этот период составил 45%, из которых примерно 40% связано с внедрением новой системы.

ERP-система способствует уменьшению операционных затрат, повышению скорости и точности выполнения задач, улучшению взаимодействия с клиентами. Она позволяет компании собирать и обрабатывать данные для дальнейшего анализа, что дает возможность принимать более обоснованные решения и адаптировать стратегию к изменяющимся условиям на рынке.

Важную роль в достижении успеха играет тщательная подготовка к внедрению новой системы и активное привлечение команды на каждом этапе процесса. Без этого изменения будут не столь эффективны, как могли бы быть.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні