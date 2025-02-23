4,5 млн грн в автоматизацию. Почему собственная ERP-система – сложное, но выгодное решение для малого бизнеса? Опыт сети маникюрных студий Bunny nails

Сеть маникюрных студий Bunny nails внедрила собственную ERP-систему более чем за 4,5 млн грн, чтобы быстрее расти. Что из этого вышло? Рассказывает соучредитель и СЕО Антонина Кроливец

Внедрение ERP-системы – важный шаг для компаний на этапе масштабирования, когда важно оптимизировать внутренние бизнес-процессы и обеспечить персональный подход к каждому клиенту. Такие решения в настоящее время внедряют 15,2% украинских компаний, по данным Государственной службы статистики.

С начала полномасштабного вторжения Bunny nails вырос вдвое – с 5 до 10 студий маникюра. К тому времени мы уже работали с готовыми решениями систематизации бизнеса и имели приложение на их основе, которое в 2023 году загрузили около 2700 пользователей. Внедрив свою ERP-систему и создав собственное приложение, мы увеличили количество загрузок до 8000 за девять месяцев работы. Клиентская база выросла почти в четыре раза, а среднегодовая частота визитов клиентов – с 6-8 в год до 10-14.

Почему собственная ERP, а не готовое решение

В течение восьми лет компания использовала готовые IT-решения, но ни одно не отвечало всем нашим потребностям. Бизнесу приходилось интегрировать несколько систем, использовать дополнительные Telegram-боты и Google-документы, что вызывало сбои и затрудняло получение объективных данных.

Решение создать собственную ERP-систему возникло по трем причинам:

Высокие издержки на готовые решения и ограниченная возможность автоматизации. Кадровый кризис: мы хотели снизить зависимость от уровня квалификации среднего и высшего звена менеджмента. Ужесточение конкуренции: необходимость улучшить клиентский опыт и внедрить новые функции для удержания клиентов.

Ключевые преимущества собственной системы – индивидуальность, уникальность, адаптивность и гибкость процессов, отсутствие ограничений в функционале. Из недостатков – длительная разработка и большие финансовые затраты на ее реализацию. ERP стоила нам более 4,5 млн грн.

В процессе согласования могут возникать правки, недоразумения, дополнительные затраты времени и средств. Одним из вызовов являются баги, постоянно возникающие на этапе разработки, тестирования и в первые месяцы пользования. Готовые решения в противоположность этому имеют отработанный алгоритм действий и работы над ошибками.

Владельцы сети маникюрных салонов Bunny nails Антонина и Алексей Кроливцы

Мы запустили ERP через пять месяцев после запланированной даты лонча. Самым сложным было отказаться от готового продукта, к которому привыкла вся команда. Чтобы создать базовую систему, необходимо было оцифровывать и автоматизировать все данные и процессы с нуля. К тому же система должна быть максимально удобной и адаптивной как для клиентов, так и для линейной команды.

Полный переход команды на новую систему занял месяц и повлек за собой почти полное изменение администраторов студии. Это было одним из самых больших вызовов, но в долгосрочной перспективе система облегчила работу команды, предоставив ей доступ к аналитике и автоматизированным процессам. Это сделало наши внутренние процессы и нас более эффективными, чем раньше. ERP-система повлияла на операционную эффективность в нескольких аспектах:

Управление филиалами: ранее руководители тратили 38 часов на формирование графиков, отчетность и анализ эффективности. Сейчас система автоматом формирует отчеты и расписания, а управляющий только контролирует их.

Уменьшение конфликтов и управление затратами: благодаря автоматизированной аналитике команда имеет точные данные по эффективности работы, что способствует быстрому принятию решений и минимизирует риски.

Клиентский сервис: новая система сделала взаимодействие с клиентами более персонализированным и эффективным, что повысило уровень удовлетворенности.

Среднемесячное количество посетителей увеличилось почти вдвое – с 5000 в 2023 году до 9000 в 2024-м. Маркетинговый бюджет вырос всего на 15%, тогда как клиентская база – на 55%.

Финансовый эффект

Мы оцениваем рост выручки сети Bunny nails в 2024 году на уровне 19-21%. Общий рост дохода за этот период составил 45%, из которых примерно 40% связано с внедрением новой системы.

ERP-система способствует уменьшению операционных затрат, повышению скорости и точности выполнения задач, улучшению взаимодействия с клиентами. Она позволяет компании собирать и обрабатывать данные для дальнейшего анализа, что дает возможность принимать более обоснованные решения и адаптировать стратегию к изменяющимся условиям на рынке.

Важную роль в достижении успеха играет тщательная подготовка к внедрению новой системы и активное привлечение команды на каждом этапе процесса. Без этого изменения будут не столь эффективны, как могли бы быть.