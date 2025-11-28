Действующий офицер ВСУ купил франшизу и стал основателем Frisor в Лондоне. Сколько вложили в барбершоп и каковы ожидания от бизнеса?

В столице Великобритании открываются украинские бизнесы. Сеть салонов красоты Backstage запустила там две локации в 2024 году, магазин MultiСook от совладельца украинского производителя полуфабрикатов «Галя Балувана» заработал в начале 2025-го, а сеть «Пьяная вишня» успела открыть и уже закрыть в Лондоне собственную точку.

В ноябре 2025-го к этому списку присоединилась крупнейшая украинская сеть барбершопов Frisor. Владельцем первого лондонского салона стал действующий офицер ВСУ Руслан Колишенко, который, по данным пресс-службы Frisor Barbershop, из-за военных обязанностей руководит бизнесом удаленно.

Почему предприниматель выбрал Лондон и сколько вложил в барбершоп?

О Frisor Barbershop Frisor – крупнейшая в Украине сеть барбершопов, работающая с 2014 года по модели франшизы. К концу 2025-го это 55 салонов: 50 в Украине, пять за рубежом – в Польше и Австрии, сообщили в пресс-службе Frisor Barbershop. Годовая выручка сети – примерно 230 млн грн. Стартовые инвестиции для франчайзи – от $25 000, роялти – 5% с четвертого месяца, с окупаемостью зачастую до 1,5 года. Срок открытия франшизы – от двух месяцев. На Лондон как на новый рынок франшиза распространилась без паушального взноса и роялти, говорят в пресс-службе Frisor Barbershop. Франшиза предоставляет стандарты, обеспечивает поддержку офиса, сайт, мобильное приложение, обучение персонала. Читать больше Свернуть

Ветеран АТО Руслан Колишенко вместе с супругой приобрел первую франшизу Frisor в 2018 году, тогда это стоило $6000. За семь лет он развил бизнес до семи локаций (это самая крупная сеть барбершопов в Ивано-Франковске) и стал одним из наиболее успешных франчайзи, по данным Frisor Barbershop.

В портфеле предпринимателя еще и «Пьяная вишня». К концу 2025 года у него пять заведений в Хмельницком, Тернополе, Ивано-Франковске, Яремче и Буковеле, рассказал Колишенко.

Украинская диаспора формирует новую волну предпринимательства за границей, а Лондон – ее финансовый центр, говорит Колишенко. Локация – максимально проходная и выигрышная, считают в пресс-службе Frisor Barbershop. Это район Камден-Таун, на север от центра города, с насыщенной уличной жизнью, ключевыми местными рынками, барами, пабами, клубами.

Как выглядит лондонский Frisor. Фото: пресс-служба Frisor Barbershop. Как выглядит лондонский Frisor. Фото: пресс-служба Frisor Barbershop. Как выглядит лондонский Frisor. Фото: пресс-служба Frisor Barbershop. Как выглядит лондонский Frisor. Фото: пресс-служба Frisor Barbershop. Как выглядит лондонский Frisor. Фото: пресс-служба Frisor Barbershop. Как выглядит лондонский Frisor. Фото: пресс-служба Frisor Barbershop. Предыдущий слайд Следующий слайд

Как возникла идея открыть салон? Часть франковской команды бизнеса выехала в столицу Британии из-за войны, к тому же в городе развита культура барберинга. «Хотелось показать наш украинский сервис и стиль», – говорит предприниматель.

В лондонской команде Frisor работает украинский ветеран, бывший военнослужащий элитного подразделения «Эдельвейс» Павел Ковалев с позывным Барбер.

Основные сложности – подбор помещения, оплата всех платежей и британская бюрократия с ее лицензиями, дополнительными платежами и ожиданиями, говорит предприниматель. В запуск барбершопа в Лондоне он вложил почти £170 000. Финансовые ожидания – выйти на £40 000–50 000 в месяц с маржой 15–20%.

Планы на ближайший год – стабилизироваться и выжить на фоне тотальной конкуренции и демпинга за счет сервиса и качества, говорит Колишенко.

Рынок барбершопов, по его словам, в Лондоне велик, но не перенасыщен. «Демпинг создают турецкие и албанские владельцы барбершопов, которые привлекают клиентов быстрыми стрижками – 15–20 минут за £20. Однако хорошего сервиса там нет», – добавляет предприниматель.