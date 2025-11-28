Чинний офіцер ЗСУ купив франшизу і став засновником Frisor у Лондоні. Скільки вклали у барбершоп і які очікування від бізнесу?

У столиці Великої Британії відкриваються українські бізнеси. Мережа салонів краси Backstage запустила там дві локації у 2024-му, магазин MultiСook від співвласника українського виробника напівфабрикатів «Галя Балувана» запрацював на початку 2025-го, а мережа «П’яна вишня» встигла відкрити та вже закрити у Лондоні власну точку.

У листопаді 2025-го до цього списку доєдналася найбільша українська мережа барбершопів Frisor. Власником першого лондонського салону став чинний офіцер ЗСУ Руслан Колішенко, який, за даними пресслужби Frisor Barbershop, через військові обов’язки делегував управління бізнесом дружині та команді менеджерів.

Чому підприємець обрав Лондон і скільки вклав у барбершоп?

Про Frisor Barbershop Frisor – найбільша в Україні мережа барбершопів, яка працює з 2014 року за моделлю франшизи. На кінець 2025 року це 55 салонів: 50 в Україні, п'ять за кордоном – у Польщі та Австрії, повідомили у пресслужбі Frisor Barbershop. Річний виторг мережі – приблизно 230 млн грн. Стартові інвестиції для франчайзі – від $25 000, роялті – 5% з четвертого місяця, з окупністю часто до 1,5 року. Термін відкриття франшизи – від двох місяців. На Лондон як на новий ринок франшиза поширилася без паушального внеску та роялті, кажуть у пресслужбі Frisor Barbershop. Франшиза надає стандарти, забезпечує підтримку офісу, сайт, мобільний додаток, навчання персоналу. Читати більше Згорнути

Ветеран АТО Руслан Колішенко разом із дружиною придбав першу франшизу Frisor у 2018 році, тоді це вартувало $6000. За сім років він розвинув бізнес до семи локацій (це найбільша мережа барбершопів у Івано-Франківську) і став одним із найуспішніших франчайзі, за даними Frisor Barbershop.

У портфелі підприємця ще й «П’яна вишня». На кінець 2025 року він має п’ять закладів у Хмельницькому, Тернополі, Івано-Франківську, Яремчі та Буковелі, розповів Колішенко.

Українська діаспора формує нову хвилю підприємництва за кордоном, а Лондон є її фінансовим центром, каже Колішенко. Локація – максимально прохідна і виграшна, вважають у пресслужбі Frisor Barbershop. Це район Камден-Таун, на північ від центру міста, з насиченим вуличним життям, ключовими місцевими ринками, барами, пабами, клубами.

Який вигляд має лондонський Frisor. Фото: пресслужба Frisor Barbershop. Який вигляд має лондонський Frisor. Фото: пресслужба Frisor Barbershop. Який вигляд має лондонський Frisor. Фото: пресслужба Frisor Barbershop. Який вигляд має лондонський Frisor. Фото: пресслужба Frisor Barbershop. Який вигляд має лондонський Frisor. Фото: пресслужба Frisor Barbershop. Який вигляд має лондонський Frisor. Фото: пресслужба Frisor Barbershop. Попередній слайд Наступний слайд

Як зʼявилася ідея відкрити салон? Частина франківської команди бізнесу виїхала до столиці Британії через війну, до того ж у місті розвинена культура барберингу. «Хотілося показати наш український сервіс та стиль», – каже підприємець. Бізнес був заснований ще до мобілізації Колішенка, а управлінням займаються дружина підприємця та команда менеджерів, зазначили у пресслужбі Frisor Barbershop.

У лондонській команді Frisor працює український ветеран, колишній військовослужбовець елітного підрозділу «Едельвейс» Павло Ковальов із позивним Барбер.

Основні складнощі – це підбір приміщення, оплата всіх платежів та британська бюрократія з її ліцензіями, додатковими платежами та очікуваннями, каже підприємець. У запуск барбершопу в Лондоні він вклав майже £170 000. Фінансові очікування – вийти на £40 000–50 000 на місяць із маржею 15–20%.

Плани на найближчий рік – стабілізуватися і вижити на тлі тотальної конкуренції та демпінгу за рахунок сервісу та якості, каже Колішенко.

Ринок барбершопів, за його словами, у Лондоні великий, але не перенасичений. «Демпінг створюють турецькі та албанські власники барбершопів, які залучають клієнтів швидкими стрижками – 15–20 хвилин за £20. Проте гарного сервісу там немає», – додає підприємець.