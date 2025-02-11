Пока США на паузе. 20 действующих грантов и программ финансирования для бизнеса

Где искать финансирование в условиях сокращения поддержки USAID? Актуальная подборка грантов для малого и среднего бизнеса Forbes подготовил совместно с консалтинговой компанией Civitta
В январе 2025 г. США приостановили всю невоенную помощь Украине, которая шла через агентство USAID. Оно предоставляло самые большие гранты для бизнеса – от $100 000 до $200 000 на один проект. «"Европейские фонды обычно выделяют не более €50 000», – говорят в пресс-службе консалтинговой компании Civitta.
Общий бюджет грантовой программы USAID «Конкурентоспособная экономика», заработавшей в Украине в 2018 году, – $170 млн, свидетельствуют данные секретариата Кабмина. С начала полномасштабной войны она способствовала 3300 предприятиям, создавшим более 6400 новых рабочих мест, рассказывали в пресс-службе агентства в марте 2024 года. Вторую крупную программу финансовой помощи «Инвестиции для устойчивости бизнеса» USAID запустило в 2023 году, очертив общий бюджет в $93 млн до 2027 года.
Американское финансирование на паузе 90 дней. В подборке – актуальные европейские и государственные грантовые программы для бизнеса.
Прямые инвестиции UMAEF в МСБ
- Сумма: $1–3 млн
- Условия: для малых и средних бизнесов с годовым оборотом не менее $5 млн. Компания должна быть прибыльной – с EBITDA не менее $0,5 млн. Инвестиции выделяют на расширение ассортимента, релокацию производственных мощностей, запуск/выход на зарубежные рынки и т.д.
- Дедлайн: на постоянной основе. Подробности
Бизнес-мост – Ukraine-Ready4EU
- Сумма: €2500
- Условия: финансирование предоставляется до 1500 украинским МСП, планирующих стать более активными в ЕС и успешно сотрудничать с бизнес-партнерами. Поддерживается участие в ярмарках или брокерских мероприятиях в ЕС, мерах по проверке и сертификации продукции, лицензированию и патентованию, соблюдению таможенных или других требований ЕС.
- Дедлайн: июнь 2025 года .
Гранты на развитие научных проектов от EUREKA
- Сумма: до €8500
- Условия: для МСП, крупных компаний, научно-исследовательских организаций или университетов. Финансирование предоставляется гражданским проектам, направленным на исследование или разработку продукта, процесса или услуги, предусматривающие международное сотрудничество.
- Дедлайн: на постоянной основе. Подробности
Финансовая помощь малому агробизнесу
- Сумма: $75 000–150 000
- География: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области (за исключением районов, где продолжаются активные боевые действия).
- Условия: для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от войны. В приоритете – предприниматели, планирующие возобновить или расширить сотрудничество с другими домохозяйствами и фермерами.
- Дедлайн: на постоянной основе. Подробности
Программа ERP для бизнеса, пострадавшего от войны
- Сумма: $20 000
- География: Киев, Киевская, Днепропетровская и Харьковская области.
- Условия: бизнес для восстановления, переориентации или расширения своей деятельности. Для участия в программе нужно иметь официально зарегистрированный бизнес, создать или сохранить по меньшей мере три рабочих места для ВПЛ, инвестировать собственные средства – половину от финпомощи.
- Дедлайн: на постоянной основе. Подробности
Грант для ветеранов и членов их семей
- Сумма: 250 000 – 1 млн грн
- Условия: для участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, а также их жен или мужей. Грант может получить ФЛП или физическое лицо, планирующее открыть собственный бизнес и имеющее чистую деловую репутацию. Средства можно потратить на приобретение оборудования, транспорта, сырья, маркетинга, аренды помещений и т.д.
- Дедлайн: на постоянной основе. Подробности
Индивидуальная поддержка инициатив микробизнеса
- Сумма: $2600
- География: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская области.
- Условия: поддержка предоставляется ВПЛ, которые планируют повысить свой доход посредством предпринимательской деятельности. Участники должны представить четкую бизнес-идею, понимать рынки сбыта и иметь опыт ведения бизнеса.
- Дедлайн: на постоянной основе. Подробности
Грант на собственное дело
- Сумма: 50 000–500 000 грн
- Условия: грант предоставляется будущим предпринимателям, действующим ФЛП или юридическим лицам. Помощь направлена на создание собственного дела с нуля, расширение действующего бизнеса и создание новых рабочих мест. Грант можно тратить на приобретение оборудования, закупку сырья, арендную плату (не более 25% от суммы гранта) и лизинг оборудования.
- Дедлайн: на постоянной основе. Подробности
Гранты для женщин на обучение и открытие собственного бизнеса
- Сумма: до $1500
- География: Запорожская область
- Условия: участниками конкурса могут быть женщины, имеющие статус ВПЛ и проживающие на подконтрольной Украине территории Запорожской области. Гранты выделяются на начало, восстановление, расширение бизнеса и приобретение необходимого оборудования.
- Дедлайн: 1 апреля 2025 года. Подробности
Грант на теплицу
- Сумма: 2–7 млн грн
- Условия: для ФЛП или юридических лиц, планирующих построить модульные теплицы площадью от 0,4 га до 2,4 га. Срок строительства – до 1 года. Грантополучатели обязаны создать не менее четырех постоянных и 10 сезонных рабочих мест на 1 га площади модульной теплицы.
- Дедлайн: на постоянной основе. Подробности
Грант на сад
- Сумма: 140 000–400 000 грн за 1 га
- Условия: для ФЛП или юридических лиц, владеющих или имеющих право пользоваться землей не менее семи лет на момент подачи заявки. Получатели гранта обязуются создать новые рабочие места и работать не менее пяти лет с даты окончания проекта высадки насаждений.
- Дедлайн: на постоянной основе. Подробности
Грант на производство перерабатывающей промышленности
- Сумма: до 8 млн грн
- Условия: заявку на грант могут подать будущие предприниматели, действующие ФЛП или юридические лица. Финансирование можно использовать для приобретения и ввода в эксплуатацию технологического оборудования. Грантополучатели обязуются создать от пяти до 25 рабочих мест (в зависимости от размера гранта) и вести бизнес не менее трех лет после получения финансирования.
- Дедлайн: на постоянной основе. Подробности
Гранты Connecting Europe Facility на развитие альтернативных видов топлива
- Сумма: бюджет программы – €1 млрд
- Условия: для разработчиков программ строительства и обновления устойчивой транспортной инфраструктуры альтернативных видов топлива (AFIF), развития и поддержки инфраструктуры зарядки электромобилей, водородных заправок, заправок аммиаком и метанолом. Для участия необходимо зарегистрировать компанию на портале Европейской комиссии.
- Дедлайн: 17 декабря 2025 года .
Грантовая поддержка энергостойкости МСБ
- Сумма: до €20 000
- гранты для приобретения энергоэффективного производственного оборудования, автономных источников энергии и систем ее хранения. Финансирование инициативы будет обеспечиваться Норвежским агентством по развитию сотрудничества (NORAD) и правительством Германии, а реализацией будет заниматься немецкая федеральная компания GIZ.
- Дедлайн: 2 марта 2025 года .
Гранты на производство дронов в рамках проекта BRAVE1
- Сумма: 500 000 – 8 млн грн
- Условия: грант предоставляется гражданам Украины, действующим ФЛП или юридическим лицам, деятельность которых может быть направлена на развитие технологий в сфере обороны. Приоритетные направления финансирования: системы и средства поражения, защита и безопасность, обеспечение и логистика, БпЛА и роботы, боеприпасы БпЛА, разминирование, кибербезопасность, разведка, навигация, медицинское обеспечение.
- Дедлайн: на постоянной основе. Подробности
Грант на развитие инновационной деятельности для стартапов и МСБ
- Сумма: до €2,5 млн
- Условия: инновационная деятельность для стартапов и МСП, имеющих потенциал для создания новых рынков или расширения существующих. Грант является частью программы EIC Accelerator, входящей в инициативу Horizon Europe.
- Дедлайн: 1 октября 2025 года .
Гранты EIT RawMaterials
- Сумма: до €2,5 млн
- Условия Грантовый проект объединяет несколько конкурсов. Они направлены на стартапы и бизнес, которые работают над решениями по устранению дефицита критически важного сырья и внедряют инновации в добыче полезных ископаемых, переработки мусора и вторсырья.
- Дедлайн: 28 ноября 2025 года .
EIT FOOD гранты на разработку и внедрение инновационных пищевых технологий
- Сумма: от €10 000 до €1 млн в зависимости от вида проекта
- Условия: программа поддерживает разработчиков технологий в диверсификации белков, возобновляемом сельском хозяйстве, маркировке и упаковке. Решения должны уменьшать вред пищевых систем для окружающей среды, улучшать влияние диеты на здоровье и укреплять безопасность поставок продуктов.
- Дедлайн: 13 ноября 2025 года .
Грант Enterprise Europe Network на повышение энергоэффективности
- Сумма: до €10 000
- Условия: поддержка МСБ для разработки и реализации плана мер, направленных на снижение энергопотребления на 5% через инвестиции в технологии, консалтинг и обучение.
- Дедлайн: 28 февраля 2025 года .
Грант Goethe-Institut на международные культурные проекты
- Сумма: €10 000–25 000
- Условия: гранты предоставляются профессиональным исполнителям и ансамблям в сфере театра, танца, музыки и перформанса, не имеющих достаточно собственных средств для реализации международных проектов. Они должны сосредоточиться на перформативном искусстве. Не принимаются проекты, базирующиеся исключительно на кино или выставках.
- Дедлайн: 15 мая 2025 года .
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