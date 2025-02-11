Пока США на паузе. 20 действующих грантов и программ финансирования для бизнеса

Где искать финансирование в условиях сокращения поддержки USAID? Актуальная подборка грантов для малого и среднего бизнеса Forbes подготовил ​​совместно с консалтинговой компанией Civitta

В январе 2025 г. США приостановили всю невоенную помощь Украине, которая шла через агентство USAID. Оно предоставляло самые большие гранты для бизнеса – от $100 000 до $200 000 на один проект. «"Европейские фонды обычно выделяют не более €50 000», – говорят в пресс-службе консалтинговой компании Civitta.

Общий бюджет грантовой программы USAID «Конкурентоспособная экономика», заработавшей в Украине в 2018 году, – $170 млн, свидетельствуют данные секретариата Кабмина. С начала полномасштабной войны она способствовала 3300 предприятиям, создавшим более 6400 новых рабочих мест, рассказывали в пресс-службе агентства в марте 2024 года. Вторую крупную программу финансовой помощи «Инвестиции для устойчивости бизнеса» USAID запустило в 2023 году, очертив общий бюджет в $93 млн до 2027 года.

Американское финансирование на паузе 90 дней. В подборке – актуальные европейские и государственные грантовые программы для бизнеса.

Прямые инвестиции UMAEF в МСБ

Сумма: $1–3 млн

$1–3 млн Условия: для малых и средних бизнесов с годовым оборотом не менее $5 млн. Компания должна быть прибыльной – с EBITDA не менее $0,5 млн. Инвестиции выделяют на расширение ассортимента, релокацию производственных мощностей, запуск/выход на зарубежные рынки и т.д.

для малых и средних бизнесов с годовым оборотом не менее $5 млн. Компания должна быть прибыльной – с EBITDA не менее $0,5 млн. Инвестиции выделяют на расширение ассортимента, релокацию производственных мощностей, запуск/выход на зарубежные рынки и т.д. Дедлайн: на постоянной основе. Подробности

Бизнес-мост – Ukraine-Ready4EU

Сумма: €2500

€2500 Условия: финансирование предоставляется до 1500 украинским МСП, планирующих стать более активными в ЕС и успешно сотрудничать с бизнес-партнерами. Поддерживается участие в ярмарках или брокерских мероприятиях в ЕС, мерах по проверке и сертификации продукции, лицензированию и патентованию, соблюдению таможенных или других требований ЕС.

финансирование предоставляется до 1500 украинским МСП, планирующих стать более активными в ЕС и успешно сотрудничать с бизнес-партнерами. Поддерживается участие в ярмарках или брокерских мероприятиях в ЕС, мерах по проверке и сертификации продукции, лицензированию и патентованию, соблюдению таможенных или других требований ЕС. Дедлайн: июнь 2025 года .

Гранты на развитие научных проектов от EUREKA

Сумма: до €8500

до €8500 Условия: для МСП, крупных компаний, научно-исследовательских организаций или университетов. Финансирование предоставляется гражданским проектам, направленным на исследование или разработку продукта, процесса или услуги, предусматривающие международное сотрудничество.

для МСП, крупных компаний, научно-исследовательских организаций или университетов. Финансирование предоставляется гражданским проектам, направленным на исследование или разработку продукта, процесса или услуги, предусматривающие международное сотрудничество. Дедлайн: на постоянной основе. Подробности

Финансовая помощь малому агробизнесу

Сумма: $75 000–150 000

$75 000–150 000 География: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области (за исключением районов, где продолжаются активные боевые действия).

Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области (за исключением районов, где продолжаются активные боевые действия). Условия: для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от войны. В приоритете – предприниматели, планирующие возобновить или расширить сотрудничество с другими домохозяйствами и фермерами.

для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от войны. В приоритете – предприниматели, планирующие возобновить или расширить сотрудничество с другими домохозяйствами и фермерами. Дедлайн: на постоянной основе. Подробности

Программа ERP для бизнеса, пострадавшего от войны

Сумма: $20 000

$20 000 География: Киев, Киевская, Днепропетровская и Харьковская области.

Киев, Киевская, Днепропетровская и Харьковская области. Условия: бизнес для восстановления, переориентации или расширения своей деятельности. Для участия в программе нужно иметь официально зарегистрированный бизнес, создать или сохранить по меньшей мере три рабочих места для ВПЛ, инвестировать собственные средства – половину от финпомощи.

бизнес для восстановления, переориентации или расширения своей деятельности. Для участия в программе нужно иметь официально зарегистрированный бизнес, создать или сохранить по меньшей мере три рабочих места для ВПЛ, инвестировать собственные средства – половину от финпомощи. Дедлайн: на постоянной основе. Подробности

Грант для ветеранов и членов их семей

Сумма: 250 000 – 1 млн грн

250 000 – 1 млн грн Условия: для участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, а также их жен или мужей. Грант может получить ФЛП или физическое лицо, планирующее открыть собственный бизнес и имеющее чистую деловую репутацию. Средства можно потратить на приобретение оборудования, транспорта, сырья, маркетинга, аренды помещений и т.д.

для участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, а также их жен или мужей. Грант может получить ФЛП или физическое лицо, планирующее открыть собственный бизнес и имеющее чистую деловую репутацию. Средства можно потратить на приобретение оборудования, транспорта, сырья, маркетинга, аренды помещений и т.д. Дедлайн: на постоянной основе. Подробности

Индивидуальная поддержка инициатив микробизнеса

Сумма: $2600

$2600 География: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская области.

Днепропетровская, Донецкая, Запорожская области. Условия: поддержка предоставляется ВПЛ, которые планируют повысить свой доход посредством предпринимательской деятельности. Участники должны представить четкую бизнес-идею, понимать рынки сбыта и иметь опыт ведения бизнеса.

поддержка предоставляется ВПЛ, которые планируют повысить свой доход посредством предпринимательской деятельности. Участники должны представить четкую бизнес-идею, понимать рынки сбыта и иметь опыт ведения бизнеса. Дедлайн: на постоянной основе. Подробности

Грант на собственное дело

Сумма: 50 000–500 000 грн

50 000–500 000 грн Условия: грант предоставляется будущим предпринимателям, действующим ФЛП или юридическим лицам. Помощь направлена ​​на создание собственного дела с нуля, расширение действующего бизнеса и создание новых рабочих мест. Грант можно тратить на приобретение оборудования, закупку сырья, арендную плату (не более 25% от суммы гранта) и лизинг оборудования.

грант предоставляется будущим предпринимателям, действующим ФЛП или юридическим лицам. Помощь направлена ​​на создание собственного дела с нуля, расширение действующего бизнеса и создание новых рабочих мест. Грант можно тратить на приобретение оборудования, закупку сырья, арендную плату (не более 25% от суммы гранта) и лизинг оборудования. Дедлайн: на постоянной основе. Подробности

Гранты для женщин на обучение и открытие собственного бизнеса

Сумма: до $1500

до $1500 География: Запорожская область

Запорожская область Условия: участниками конкурса могут быть женщины, имеющие статус ВПЛ и проживающие на подконтрольной Украине территории Запорожской области. Гранты выделяются на начало, восстановление, расширение бизнеса и приобретение необходимого оборудования.

участниками конкурса могут быть женщины, имеющие статус ВПЛ и проживающие на подконтрольной Украине территории Запорожской области. Гранты выделяются на начало, восстановление, расширение бизнеса и приобретение необходимого оборудования. Дедлайн: 1 апреля 2025 года. Подробности

Грант на теплицу

Сумма: 2–7 млн ​​грн

2–7 млн ​​грн Условия: для ФЛП или юридических лиц, планирующих построить модульные теплицы площадью от 0,4 га до 2,4 га. Срок строительства – до 1 года. Грантополучатели обязаны создать не менее четырех постоянных и 10 сезонных рабочих мест на 1 га площади модульной теплицы.

для ФЛП или юридических лиц, планирующих построить модульные теплицы площадью от 0,4 га до 2,4 га. Срок строительства – до 1 года. Грантополучатели обязаны создать не менее четырех постоянных и 10 сезонных рабочих мест на 1 га площади модульной теплицы. Дедлайн: на постоянной основе. Подробности

Грант на сад

Сумма: 140 000–400 000 грн за 1 га

140 000–400 000 грн за 1 га Условия: для ФЛП или юридических лиц, владеющих или имеющих право пользоваться землей не менее семи лет на момент подачи заявки. Получатели гранта обязуются создать новые рабочие места и работать не менее пяти лет с даты окончания проекта высадки насаждений.

для ФЛП или юридических лиц, владеющих или имеющих право пользоваться землей не менее семи лет на момент подачи заявки. Получатели гранта обязуются создать новые рабочие места и работать не менее пяти лет с даты окончания проекта высадки насаждений. Дедлайн: на постоянной основе. Подробности

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Грант на производство перерабатывающей промышленности

Сумма: до 8 млн грн

до 8 млн грн Условия: заявку на грант могут подать будущие предприниматели, действующие ФЛП или юридические лица. Финансирование можно использовать для приобретения и ввода в эксплуатацию технологического оборудования. Грантополучатели обязуются создать от пяти до 25 рабочих мест (в зависимости от размера гранта) и вести бизнес не менее трех лет после получения финансирования.

заявку на грант могут подать будущие предприниматели, действующие ФЛП или юридические лица. Финансирование можно использовать для приобретения и ввода в эксплуатацию технологического оборудования. Грантополучатели обязуются создать от пяти до 25 рабочих мест (в зависимости от размера гранта) и вести бизнес не менее трех лет после получения финансирования. Дедлайн: на постоянной основе. Подробности

Гранты Connecting Europe Facility на развитие альтернативных видов топлива

Сумма: бюджет программы – €1 млрд

бюджет программы – €1 млрд Условия: для разработчиков программ строительства и обновления устойчивой транспортной инфраструктуры альтернативных видов топлива (AFIF), развития и поддержки инфраструктуры зарядки электромобилей, водородных заправок, заправок аммиаком и метанолом. Для участия необходимо зарегистрировать компанию на портале Европейской комиссии.

для разработчиков программ строительства и обновления устойчивой транспортной инфраструктуры альтернативных видов топлива (AFIF), развития и поддержки инфраструктуры зарядки электромобилей, водородных заправок, заправок аммиаком и метанолом. Для участия необходимо зарегистрировать компанию на портале Европейской комиссии. Дедлайн: 17 декабря 2025 года .

Грантовая поддержка энергостойкости МСБ

Сумма: до €20 000

до €20 000 гранты для приобретения энергоэффективного производственного оборудования, автономных источников энергии и систем ее хранения. Финансирование инициативы будет обеспечиваться Норвежским агентством по развитию сотрудничества (NORAD) и правительством Германии, а реализацией будет заниматься немецкая федеральная компания GIZ.

для приобретения энергоэффективного производственного оборудования, автономных источников энергии и систем ее хранения. Финансирование инициативы будет обеспечиваться Норвежским агентством по развитию сотрудничества (NORAD) и правительством Германии, а реализацией будет заниматься немецкая федеральная компания GIZ. Дедлайн: 2 марта 2025 года .

Гранты на производство дронов в рамках проекта BRAVE1

Сумма: 500 000 – 8 млн грн

500 000 – 8 млн грн Условия: грант предоставляется гражданам Украины, действующим ФЛП или юридическим лицам, деятельность которых может быть направлена ​​на развитие технологий в сфере обороны. Приоритетные направления финансирования: системы и средства поражения, защита и безопасность, обеспечение и логистика, БпЛА и роботы, боеприпасы БпЛА, разминирование, кибербезопасность, разведка, навигация, медицинское обеспечение.

грант предоставляется гражданам Украины, действующим ФЛП или юридическим лицам, деятельность которых может быть направлена ​​на развитие технологий в сфере обороны. Приоритетные направления финансирования: системы и средства поражения, защита и безопасность, обеспечение и логистика, БпЛА и роботы, боеприпасы БпЛА, разминирование, кибербезопасность, разведка, навигация, медицинское обеспечение. Дедлайн: на постоянной основе. Подробности

Грант на развитие инновационной деятельности для стартапов и МСБ

Сумма: до €2,5 млн

до €2,5 млн Условия: инновационная деятельность для стартапов и МСП, имеющих потенциал для создания новых рынков или расширения существующих. Грант является частью программы EIC Accelerator, входящей в инициативу Horizon Europe.

инновационная деятельность для стартапов и МСП, имеющих потенциал для создания новых рынков или расширения существующих. Грант является частью программы EIC Accelerator, входящей в инициативу Horizon Europe. Дедлайн: 1 октября 2025 года .

Гранты EIT RawMaterials

Сумма: до €2,5 млн

до €2,5 млн Условия Грантовый проект объединяет несколько конкурсов. Они направлены на стартапы и бизнес, которые работают над решениями по устранению дефицита критически важного сырья и внедряют инновации в добыче полезных ископаемых, переработки мусора и вторсырья.

Грантовый проект объединяет несколько конкурсов. Они направлены на стартапы и бизнес, которые работают над решениями по устранению дефицита критически важного сырья и внедряют инновации в добыче полезных ископаемых, переработки мусора и вторсырья. Дедлайн: 28 ноября 2025 года .

EIT FOOD гранты на разработку и внедрение инновационных пищевых технологий

Сумма: от €10 000 до €1 млн в зависимости от вида проекта

от €10 000 до €1 млн в зависимости от вида проекта Условия: программа поддерживает разработчиков технологий в диверсификации белков, возобновляемом сельском хозяйстве, маркировке и упаковке. Решения должны уменьшать вред пищевых систем для окружающей среды, улучшать влияние диеты на здоровье и укреплять безопасность поставок продуктов.

программа поддерживает разработчиков технологий в диверсификации белков, возобновляемом сельском хозяйстве, маркировке и упаковке. Решения должны уменьшать вред пищевых систем для окружающей среды, улучшать влияние диеты на здоровье и укреплять безопасность поставок продуктов. Дедлайн: 13 ноября 2025 года .

Грант Enterprise Europe Network на повышение энергоэффективности

Сумма: до €10 000

до €10 000 Условия: поддержка МСБ для разработки и реализации плана мер, направленных на снижение энергопотребления на 5% через инвестиции в технологии, консалтинг и обучение.

поддержка МСБ для разработки и реализации плана мер, направленных на снижение энергопотребления на 5% через инвестиции в технологии, консалтинг и обучение. Дедлайн: 28 февраля 2025 года .

Грант Goethe-Institut на международные культурные проекты