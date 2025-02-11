Поки США на паузі. 20 діючих грантів та програм фінансування для бізнесу

Де шукати фінансування в умовах скорочення підтримки USAID? Актуальну підбірку грантів для малого і середнього бізнесу Forbes підготував спільно з консалтинговою компанією Civitta

У січні 2025 року США призупинили всю невійськову допомогу Україні, яка йшла через агентство USAID. Воно надавало найбільші гранти для бізнесу – від $100 000 до $200 000 на один проєкт. «Європейські фонди зазвичай виділяють не більше €50 000», – кажуть у пресслужбі консалтингової компанії Civitta.

Загальний бюджет грантової програми USAID «Конкурентоспроможна економіка», що запрацювала в Україні у 2018 році, – $170 млн, свідчать дані секретаріату Кабміну. З початку повномасштабної війни вона сприяла 3300 підприємствам, які створили понад 6400 нових робочих місць, розповідали в пресслужбі агентства в березні 2024 року. Другу велику програму фінансової допомоги «Інвестиції для стійкості бізнесу» USAID запустило в 2023 році, окресливши загальний бюджет у $93 млн до 2027 року.

Американське фінансування на паузі 90 днів. У підбірці – актуальні європейські і державні грантові програми для бізнесу.

Прямі інвестиції UMAEF у МСБ

Сума: $1–3 млн

$1–3 млн Умови: для малих та середніх бізнесів із річним оборотом не менше $5 млн. Компанія мусить бути прибутковою – з EBITDA щонайменше $0,5 млн. Інвестиції виділяють на розширення асортименту, релокацію виробничих потужностей, запуск/вихід на іноземні ринки тощо.

для малих та середніх бізнесів із річним оборотом не менше $5 млн. Компанія мусить бути прибутковою – з EBITDA щонайменше $0,5 млн. Інвестиції виділяють на розширення асортименту, релокацію виробничих потужностей, запуск/вихід на іноземні ринки тощо. Дедлайн: на постійній основі. Деталі

Бізнес-міст – Ukraine-Ready4EU

Сума: €2500

€2500 Умови: фінансування надається до 1500 українських МСП, які планують стати більш активними в ЄС та успішно співпрацювати з бізнес-партнерами. Підтримується участь в ярмарках або брокерських заходах у ЄС, заходи з перевірки й сертифікації продукції, ліцензування і патентування, дотримання митних або інших вимог ЄС.

фінансування надається до 1500 українських МСП, які планують стати більш активними в ЄС та успішно співпрацювати з бізнес-партнерами. Підтримується участь в ярмарках або брокерських заходах у ЄС, заходи з перевірки й сертифікації продукції, ліцензування і патентування, дотримання митних або інших вимог ЄС. Дедлайн: червень 2025. Деталі

Гранти на розвиток наукових проєктів від EUREKA

Сума: до €8500

до €8500 Умови: для МСП, великих компаній, науково-дослідних організацій або університетів. Фінансування надається цивільним проєктам, спрямованим на дослідження або розробку продукту, процесу чи послуги, які передбачають міжнародну співпрацю.

для МСП, великих компаній, науково-дослідних організацій або університетів. Фінансування надається цивільним проєктам, спрямованим на дослідження або розробку продукту, процесу чи послуги, які передбачають міжнародну співпрацю. Дедлайн: на постійній основі. Деталі

Фінансова допомога малому агробізнесу

Сума: $75 000–150 000

$75 000–150 000 Географія: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області (за винятком районів, де тривають активні бойові дії).

Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області (за винятком районів, де тривають активні бойові дії). Умови: для малого та середнього бізнесу, який постраждав від війни. В пріоритеті – підприємці, які планують відновити чи розширити співпрацю з іншими домогосподарствами та фермерами.

для малого та середнього бізнесу, який постраждав від війни. В пріоритеті – підприємці, які планують відновити чи розширити співпрацю з іншими домогосподарствами та фермерами. Дедлайн: на постійній основі. Деталі

Програма ERP для бізнесу, що постраждав від війни

Сума: $20 000

$20 000 Географія: Київ, Київська, Дніпропетровська та Харківська області.

Київ, Київська, Дніпропетровська та Харківська області. Умови: бізнесам для відновлення, переорієнтації чи розширення своєї діяльності. Для участі в програмі потрібно мати офіційно зареєстрований бізнес, створити або зберегти щонайменше три робочих місця для ВПО, інвестувати власні кошти – половину від фіндопомоги.

бізнесам для відновлення, переорієнтації чи розширення своєї діяльності. Для участі в програмі потрібно мати офіційно зареєстрований бізнес, створити або зберегти щонайменше три робочих місця для ВПО, інвестувати власні кошти – половину від фіндопомоги. Дедлайн: на постійній основі. Деталі

Грант для ветеранів та членів їхніх сімей

Сума: 250 000 – 1 млн грн

250 000 – 1 млн грн Умови: для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також їхніх дружин або чоловіків. Грант може отримати ФОП або фізична особа, яка планує відкрити власний бізнес та має чисту ділову репутацію. Кошти можна витратити на придбання обладнання, транспорту, сировини, маркетинг, оренду приміщень тощо.

для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також їхніх дружин або чоловіків. Грант може отримати ФОП або фізична особа, яка планує відкрити власний бізнес та має чисту ділову репутацію. Кошти можна витратити на придбання обладнання, транспорту, сировини, маркетинг, оренду приміщень тощо. Дедлайн: на постійній основі. Деталі

Індивідуальна підтримка ініціатив мікробізнесу

Сума: $2600

$2600 Географія: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька області.

Дніпропетровська, Донецька, Запорізька області. Умови: підтримка надається ВПО, які планують планують підвищити свій дохід за допомогою підприємницької діяльності. Учасники мають подати чітку бізнес-ідею, розуміти ринки збуту та мати досвід ведення бізнесу.

підтримка надається ВПО, які планують планують підвищити свій дохід за допомогою підприємницької діяльності. Учасники мають подати чітку бізнес-ідею, розуміти ринки збуту та мати досвід ведення бізнесу. Дедлайн: на постійній основі. Деталі

Грант на власну справу

Сума: 50 000–500 000 грн

50 000–500 000 грн Умови: грант надається майбутнім підприємцям, діючим ФОП або юридичним особам. Допомога скерована на створення власної справи з нуля, розширення діючого бізнесу та створення нових робочих місць. Грант можна витрачати на придбання обладнання, закупівлю сировини, орендну плату (не більше 25% від суми гранту) та лізинг обладнання.

грант надається майбутнім підприємцям, діючим ФОП або юридичним особам. Допомога скерована на створення власної справи з нуля, розширення діючого бізнесу та створення нових робочих місць. Грант можна витрачати на придбання обладнання, закупівлю сировини, орендну плату (не більше 25% від суми гранту) та лізинг обладнання. Дедлайн: на постійній основі. Деталі

Гранти для жінок на навчання та відкриття власного бізнесу

Сума: до $1500

до $1500 Географія: Запорізька область

Запорізька область Умови: учасницями конкурсу можуть бути жінки, які мають статус ВПО та проживають на підконтрольній Україні території Запорізької області. Гранти виділяються на започаткування, відновлення, розширення бізнесу та придбання необхідного обладнання.

учасницями конкурсу можуть бути жінки, які мають статус ВПО та проживають на підконтрольній Україні території Запорізької області. Гранти виділяються на започаткування, відновлення, розширення бізнесу та придбання необхідного обладнання. Дедлайн: 1 квітня 2025 року. Деталі

Грант на теплицю

Сума: 2–7 млн грн

2–7 млн грн Умови: для ФОП або юридичних осіб, які планують збудувати модульні теплиці площею від 0,4 га до 2,4 га. Термін будівництва – до 1 року. Грантоотримувачі зобовʼязані створити не менше чотирьох постійних та 10 сезонних робочих місць на 1 га площі модульної теплиці.

для ФОП або юридичних осіб, які планують збудувати модульні теплиці площею від 0,4 га до 2,4 га. Термін будівництва – до 1 року. Грантоотримувачі зобовʼязані створити не менше чотирьох постійних та 10 сезонних робочих місць на 1 га площі модульної теплиці. Дедлайн: на постійній основі. Деталі

Грант на сад

Сума: 140 000–400 000 грн за 1 га

140 000–400 000 грн за 1 га Умови: для ФОП або юридичних осіб, які володіють або мають право користуватися землею не менше семи років на момент подачі заявки. Отримувачі гранту зобовʼязуються створити нові робочі місця та працювати щонайменше п‘ять років із дати закінчення проєкту висадки насаджень.

для ФОП або юридичних осіб, які володіють або мають право користуватися землею не менше семи років на момент подачі заявки. Отримувачі гранту зобовʼязуються створити нові робочі місця та працювати щонайменше п‘ять років із дати закінчення проєкту висадки насаджень. Дедлайн: на постійній основі. Деталі

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Грант на виробництво переробної промисловості

Сума: до 8 млн грн

до 8 млн грн Умови: заявку на грант можуть подати майбутні підприємці, діючі ФОП або юридичні особи. Фінансування можна використати на придбання та введення в експлуатацію технологічного обладнання. Грантоотримувачі зобовʼязуються створити від п’яти до 25 робочих місць (залежно від розміру гранту) та вести бізнес не менше трьох років після отримання фінансування.

заявку на грант можуть подати майбутні підприємці, діючі ФОП або юридичні особи. Фінансування можна використати на придбання та введення в експлуатацію технологічного обладнання. Грантоотримувачі зобовʼязуються створити від п’яти до 25 робочих місць (залежно від розміру гранту) та вести бізнес не менше трьох років після отримання фінансування. Дедлайн: на постійній основі. Деталі

Гранти Connecting Europe Facility на розвиток альтернативних видів палива

Сума: бюджет програми – €1 млрд

бюджет програми – €1 млрд Умови: для розробників програм будівництва та оновлення сталої транспортної інфраструктури альтернативних видів палива (AFIF), розбудови й підтримки інфраструктури зарядки електромобілів, водневих заправок, заправок аміаком та метанолом. Для участі необхідно зареєструвати свою компанію на порталі Європейської комісії.

для розробників програм будівництва та оновлення сталої транспортної інфраструктури альтернативних видів палива (AFIF), розбудови й підтримки інфраструктури зарядки електромобілів, водневих заправок, заправок аміаком та метанолом. Для участі необхідно зареєструвати свою компанію на порталі Європейської комісії. Дедлайн: 17 грудня 2025. Деталі

Грантова підтримка енергостійкості МСБ

Сума: до €20 000

до €20 000 Умови: гранти для придбання енергоефективного виробничого обладнання, автономних джерел енергії та систем її зберігання. Фінансування ініціативи забезпечуватимуть Норвезька агенція з розвитку співробітництва (NORAD) та уряд Німеччини, а реалізацією займатиметься німецька федеральна компанія GIZ.

гранти для придбання енергоефективного виробничого обладнання, автономних джерел енергії та систем її зберігання. Фінансування ініціативи забезпечуватимуть Норвезька агенція з розвитку співробітництва (NORAD) та уряд Німеччини, а реалізацією займатиметься німецька федеральна компанія GIZ. Дедлайн: 2 березня 2025. Деталі

Гранти на виробництво дронів у рамках проєкту BRAVE1

Сума: 500 000 – 8 млн грн

500 000 – 8 млн грн Умови: грант надається громадянам України, діючим ФОП або юридичним особам, діяльність яких може бути спрямована на розвиток технологій у сфері оборони. Пріоритетні напрямки фінансування: системи та засоби ураження, захист та безпека, забезпечення та логістика, БпЛА та роботи, боєприпаси для БпЛА, розмінування, кібербезпека, розвідка, навігація, медичне забезпечення.

грант надається громадянам України, діючим ФОП або юридичним особам, діяльність яких може бути спрямована на розвиток технологій у сфері оборони. Пріоритетні напрямки фінансування: системи та засоби ураження, захист та безпека, забезпечення та логістика, БпЛА та роботи, боєприпаси для БпЛА, розмінування, кібербезпека, розвідка, навігація, медичне забезпечення. Дедлайн: на постійній основі. Деталі

Грант на розвиток інноваційної діяльності для стартапів та МСБ

Сума: до €2,5 млн

до €2,5 млн Умови: на інноваційну діяльність для стартапів та МСП, що мають потенціал для створення нових ринків або розширення існуючих. Грант є частиною програми EIC Accelerator, яка входить до ініціативи Horizon Europe.

на інноваційну діяльність для стартапів та МСП, що мають потенціал для створення нових ринків або розширення існуючих. Грант є частиною програми EIC Accelerator, яка входить до ініціативи Horizon Europe. Дедлайн: 1 жовтня 2025. Деталі

EIT RawMaterials гранти

Сума: до €2,5 млн

до €2,5 млн Умови: Грантовий проєкт обʼєднує декілька конкурсів. Вони спрямовані на стартапи та бізнес, які працюють над рішеннями з усунення дефіциту критично важливої сировини та впроваджують інновації у видобутку корисних копалин, проєкти з переробки сміття й вторинної сировини.

Грантовий проєкт обʼєднує декілька конкурсів. Вони спрямовані на стартапи та бізнес, які працюють над рішеннями з усунення дефіциту критично важливої сировини та впроваджують інновації у видобутку корисних копалин, проєкти з переробки сміття й вторинної сировини. Дедлайн: 28 листопада 2025. Деталі

EIT FOOD гранти на розробку і впровадження інноваційних харчових технологій

Сума: від €10 000 до €1 млн залежно від виду проєкту

від €10 000 до €1 млн залежно від виду проєкту Умови: програма підтримує розробників технологій у диверсифікації білків, відновлюваному сільському господарстві, маркуванні та пакуванні. Рішення мають зменшувати шкоду харчових систем для довкілля, покращувати вплив дієти на здоров’я та зміцнювати безпеку постачання продуктів.

програма підтримує розробників технологій у диверсифікації білків, відновлюваному сільському господарстві, маркуванні та пакуванні. Рішення мають зменшувати шкоду харчових систем для довкілля, покращувати вплив дієти на здоров’я та зміцнювати безпеку постачання продуктів. Дедлайн: 13 листопада 2025. Деталі

Грант Enterprise Europe Network на підвищення енергоефективності

Сума: до €10 000

до €10 000 Умови: підтримка МСБ для розробки та реалізації плану заходів, спрямованих на зниження енергоспоживання на 5% через інвестиції в технології, консалтинг і навчання.

підтримка МСБ для розробки та реалізації плану заходів, спрямованих на зниження енергоспоживання на 5% через інвестиції в технології, консалтинг і навчання. Дедлайн: 28 лютого 2025. Деталі

Грант Goethe-Institut на міжнародні культурні проєкти