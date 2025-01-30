Как получить грант или кредит для бизнес-проекта от Евросоюза? Рассказывает заместитель министра экономики Алексей Соболев

Благодаря программе Ukraine Facility в 2024 году в госбюджет удалось привлечь €16,2 млрд. А компонент программы – Ukraine Investment Framework – предусматривает до €40 млрд инвестиций на восстановление экономики Украины в последующие годы. Еврокомиссия уже открыла новый этап программы на €2,8 млрд для поддержки украинского бизнеса и госпроектов. Как предпринимателям получить финансирование? Подробно рассказывает Алексей Соболев, заместитель министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

В 2024 году программа Ukraine Facility привлекла €16,2 млрд в государственный бюджет Украины. Это самый большой объем западной поддержки, который составил 40% внешнего финансирования страны за 2024 год. Получить эти средства мы смогли благодаря выполнению мероприятий Плана Украины (Pillar I) в рамках этой программы.

Второй компонент Ukraine Facility – это Ukraine Investment Framework (Pillar 2). С его помощью планируется привлечь до €40 млрд инвестиций в следующие несколько лет – на восстановление экономики Украины и создание новых возможностей для бизнеса и инноваций.

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Ukraine Investment Framework

Ukraine Investment Framework (UIF) – часть программы Ukraine Facility с бюджетом €50 млрд для преодоления экономических и социальных последствий войны, поддержки бизнеса, развития инфраструктуры и стимулирования устойчивого роста в Украине.

€9,3 млрд – общий бюджет UIF. €7,8 млрд из них предусмотрено на кредитные гарантии, €1,5 млрд – на гранты, смешанное финансирование и техническую помощь.

В отличие от траншей, полученных Украиной от Евросоюза за выполнение шагов Плана Украины, средства UIF не поступают в государственный бюджет.

Программа реализуется через международные финансовые организации (IFIs – ​​International financial institutions), финансовые институты по вопросам развития (DFIs – ​​Development financial institutions) и украинские банки.

Благодаря этому механизму бизнес и государственный сектор получают доступ к выгодному финансированию для реализации инициатив в энергетике, транспорте, агросекторе, критических материалах, промышленности, ІТ и проектах «зеленого перехода».

Первый этап реализации UIF

В ходе Международной конференции по вопросам восстановления Украины было заключено 12 грантовых и гарантийных соглашений в размере €1,4 млрд. Они дали старт механизму UIF и предусмотрели €1 млрд кредитных гарантий и почти €400 млн на гранты и техническую помощь.

Эти средства были направлены на текущие программы IFI по расширению доступа к финансированию для малых и средних предприятий, инвестиции в возобновляемую энергетику, проекты восстановления инфраструктуры и промышленности, механизмы страхования. В рамках этого финансирования уже реализуется ряд проектов.

В октябре ЕБРР и IFC совместно с Еврокомиссией и правительством Франции направили $435 млн под гарантии UIF для развития телекоммуникационного сектора Украины. Это наибольшая прямая инвестиция с начала войны. Она должна улучшить мобильную связь для 10 млн потребителей и предоставить более быстрый доступ к широкополосному интернету для 4 млн домохозяйств.

Также ЕБРР предоставил кредит в €70 млн «Новой почте» для реализации ее инвестиционной программы.

В рамках UIF немецкий госбанк KfW заключил грантовое соглашение на €100 млн с НЭК «Укрэнерго» для реконструкции, восстановления и расширения электроэнергетической инфраструктуры.

KfW также направил почти €20 млн на модернизацию водной инфраструктуры города Черновцы, что улучшит водоснабжение для более чем 250 000 жителей. И это только часть проектов.

Как получить финансирование

Бизнес может подать готовый к инвестированию проект непосредственно в IFIs, которые уже получили финансирование от ЕС в рамках UIF. Это пять международных финансовых организаций: ЕИБ, ЕБРР, IFC, KfW и BGK. Проекты более чем на $10 млн они поддерживают напрямую, а до $3 млн – через украинские банки-партнеры.

В поддержку малых и средних предприятий (МСП) через банковский сектор ЕБРР уже предоставил гарантии, которые помогут обеспечить финансирование в размере €690 млн для проектов в критически важных отраслях.

Также бизнес может обращаться к финансовым институтам по вопросам развития (DFIs) – организациям, поддерживающим финансирование в развивающихся странах.

В Украине работают более 15 DFI: Norfund, Swedfund, JBIC, FMO, DEG KfW, DFC, Proparco и др. У них открыты лимиты на Украину и они могут финансировать проекты от $3 до $15 млн в частном и государственном секторах.

Как подать проект в IFIs и DFIs, можно прочитать в руководстве по финансированию. В нем есть описание доступных бизнес-программ от украинских банков в сотрудничестве с международными финансовыми организациями в рамках UIF.

Подать заявку на рассмотрение IFI можно и через Инвестиционный портал, созданный Минэкономики совместно с KSE Institute.

Отбор проектов

Международные финансовые организации собирают проекты и представляют на рассмотрение Еврокомиссии. Специальный Управляющий совет, в состав которого входят представители Еврокомиссии и стран – членов ЕС, анализирует и отбирает проекты. Министерство экономики совместно с Управляющим советом контролирует соответствие заявок приоритетам Плана Украины и целям UIF.

Финансирование UIF для МСП через банковский сектор

МСП могут привлечь финансирование на проекты до $3–5 млн, обратившись к банкам-партнерам IFI.

На первом этапе UIF на это предусмотрено более €1 млрд в виде гарантий и кредитов для украинских банков. Это снижает требования к залогу и упрощает доступ к финансированию.

Сейчас IFI реализуют свои программы более чем через 15 банков-партнеров в Украине. В основной перечень входят ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Райффайзен банк, УкрСиббанк, Кредобанк, Банк «Львов».

Основные программы поддержки

Программа устойчивости и средств существования ЕБРР (Resilience Program) поддерживает МСП в сельском хозяйстве, рыболовстве, производстве и переработке пищевых продуктов и напитков. Предусматривает финансирование оборотного капитала и инвестиционных проектов с возможностью получения кредита до €5 млн.

Программа конкурентоспособности и инклюзивности малых и средних предприятий в странах Восточного партнерства (Financial Inclusion Program) предусматривает кредиты до €3 млн с 50% покрытием залога за счет гарантий ЕС. Можно получить грант до 30% от стоимости проекта (максимум €300 000).

Украинские банки могут комбинировать финансовые инструменты от UIF с действующими продуктами и государственными программами как доступное финансирование по программе «5-7-9».

Этапы получения финансирования: консультация с представителем банка, подготовка необходимых документов и подача заявки на рассмотрение. Более подробную информацию может предоставить банк-партнер IFI. Список банков и информация о том, как бизнесу подавать проекты, есть в руководстве.

Расширение механизма UIF

Совместно с Еврокомиссией мы постоянно работаем над расширением механизма и привлекаем больше IFIs и DFIs к его внедрению. В сентябре 2024 года началась вторая фаза Ukraine Investment Framework – Европейская Комиссия объявила новый сбор проектов на €2,8 млрд.

Конкурс открыт на 12 месяцев и включает в себя проекты публичного и частного секторов, финансирование через private equity фонды и программы поддержки МСП через украинские банки. Поэтому уже сейчас готовьте проекты и подавайте заявки на получение финансирования.