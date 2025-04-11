В Украине – бум образовательных и медицинских франшиз, Польша перенасыщена. Пять трендов, которые помогут запустить франшизу бизнеса в 2025 году

Рынок франчайзинга в Украине на четвертом году полномасштабной войны на подъеме. В 2025-м стремительнее всего развиваются франшизы образовательных и медицинских учреждений, а сети общественного питания переосмысливают сотрудничество с партнерами. Какие тренды будут определять украинский франчайзинг и каковы его перспективы за рубежом? Forbes расспросил основательницу консалтинговой компании Franchise Group Мирославу Козачук

Открыть собственное дело в Украине можно с инвестициями от $3000 в кафе самообслуживания или пивной магазин по франшизе. Возможности для людей со сбережениями до $50 000 – 80 брендов, под которыми можно открыть свой бизнес.

В 2025 году инвесторы стали более уверенными по сравнению с предыдущими годами большой войны, некоторые из них готовы отдавать более $100 000 только за вступительный взнос, рассказывает основательница консалтинговой компании Franchise Group Мирослава Козачук. «Во франшизах ищут точку опоры, когда в мире происходит что-то непонятное», – говорит она.