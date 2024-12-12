80 франшиз до $50 000. От кофейных автоматов до частных лабораторий – лучшие возможности для малого бизнеса

Forbes Ukraine собрал самый большой список франшиз в шести категориях: от вендинга и сферы услуг до предложений бизнеса за рубежом. Какие есть предложения до $50 000 инвестиций, за какое время они окупятся и в каких нишах возможно быстрое развитие?

Весной 2024 года более 600 компаний декларировали себя франчайзерами, рассказывала основательница компании Franchise Group Мирослава Козачук. В последние полгода наблюдается негативная динамика запуска франшиз, говорит Роман Кириллович, соучредитель консалтинговой компании Franch. «Предприниматели осторожнее подходят к инвестициям, откладывая запуск новых бизнесов на полгода или даже год», – говорит Козачук.

На низкую активность франчайзи оказывает влияние дефицит электроэнергии. «Те, кто вложился в автономные источники питания, могут иметь небольшие или отрицательные финансовые результаты», – рассказывает Мария Дорош, CPO во Franch. Почти каждый франчайзер отмечает проблему кадрового голода, говорит Кирилович. «Продавцы и повара – две самые дефицитные должности для наших клиентов сегодня», – говорит он.

С трудностями сталкивается сектор услуг – тенденция сохраняется с самого начала полномасштабной войны. «Люди начинают больше экономить, откладывая расходы для долгосрочных инвестиций», – говорит Дорош. В какой бизнес вложить деньги?