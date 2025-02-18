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Андрей Веревский cнова миллиардер. Капитализация Kernel выросла на 253 млн за один день. Почему компания впервые за 14 лет стоит более $2 млрд

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes
Алексей Блинов
Алексей Блинов
Forbes

2 хв читання

Капитализация самого крупного по выручке агрохолдинга страны выросла на $253 млн 17 февраля, перейдя в $2 млрд. Резкий рост позволил Андрею Веревскому вернуться в клуб миллиардеров. Почему акции компании стремительно растут с начала года?

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За неполные три месяца капитализация Kernel выросла более чем в два раза: с $0,95 млрд в начале декабря до $2 млрд по состоянию на 17 февраля. Дороже самый крупный украинский агрохолдинг оценивали более 13 лет назад. Летом 2011 года компанию оценивали в $2,3 млрд. С тех пор пересечь отметку в $2 млрд не удавалось.

За последние семь дней капитализация Kernel выросла на 50%, за один день 17 февраля – на 14,5%, или на $253 млн.

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