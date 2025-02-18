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Андрій Веревський – знову мільярдер. Капіталізація Kernel зросла на 253 млн за один день. Чому компанія вперше за 14 років знов коштує понад $2 млрд

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes
Олексій Блінов
Олексій Блінов
Forbes

2 хв читання

Капіталізація найбільшого за виторгом агрохолдингу країни зросла на $253 млн 17 лютого, перетнувши позначку у $2 млрд. Різке зростання дозволило Андрію Веревському повернутися до клубу мільярдерів. Чому акції компанії стрімко зростають із початку року?

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За неповні три місяці капіталізація Kernel зросла більш, ніж у два рази: із $0,95 млрд на початку грудня до $2 млрд станом на 17 лютого. Дорожче найбільший український агрохолдинг оцінювали понад 13 років тому. Влітку 2011-го компанію оцінювали у $2,3 млрд. З того часу перетнути позначку у $2 млрд не вдавалось.

За останні сім днів капіталізація Kernel зросла на 50%, за один день 17 лютого – на 14,5%, або на $253 млн.

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