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«Аптека Доброго дня» сменила СЕО. Forbes Ukraine узнал, кто стал новым руководителем компании (и как он будет ее менять)

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

2 хв читання

Аптека Доброго Дня Фармацевт Ігор Червоненко СЕО /Facebook Константин Холявчук

Одна из крупнейших аптечных сетей «Аптека Доброго дня» сменила руководителя Фото Facebook Константин Холявчук

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«Аптека Доброго дня» назначила в июне 2025 года нового СЕО сети – им стал Константин Холявчук. Что о нем известно и как он планирует обновлять АДД

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Одна из самых больших аптечных сетей «Аптека Доброго дня» сменила руководителя. Предыдущий генеральный директор АДД Оксана Кириченко покинула должность в апреле 2025-го. На вопрос о причине увольнения она не ответила

Два месяца «Аптека Доброго дня» оставалась без СЕО. В июне 2025 года им стал коммерческий директор АДД Константин Холявчук, 37. Он работает в компании более шести лет.

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