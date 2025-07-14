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«Аптека Доброго дня» назначила в июне 2025 года нового СЕО сети – им стал Константин Холявчук. Что о нем известно и как он планирует обновлять АДД
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Одна из самых больших аптечных сетей «Аптека Доброго дня» сменила руководителя. Предыдущий генеральный директор АДД Оксана Кириченко покинула должность в апреле 2025-го. На вопрос о причине увольнения она не ответила
Два месяца «Аптека Доброго дня» оставалась без СЕО. В июне 2025 года им стал коммерческий директор АДД Константин Холявчук, 37. Он работает в компании более шести лет.
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