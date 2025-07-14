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Співвласник «Аптеки Доброго дня» (АДД) Ігор Червоненко призначив у червні 2025 року нового СЕО мережі – ним став Костянтин Холявчук. Що про нього відомо і як він планує оновлювати АДД
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Одна з найбільших аптечних мереж «Аптеки Доброго дня» змінила керівника. Попередня генеральна директорка АДД Оксана Кириченко залишила посаду у квітні 2025-го.
«Акціонер Ігор Червоненко поки виконуватиме роль СЕО», – розповідала тоді Кириченко. На питання про причину звільнення вона не відповіла.
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