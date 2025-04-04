Архітектура довіри: як функціональний офіс перетворюється на інструмент залучення команди. Кейс Forum Group

Компанія Forum Group створює простір, що посилює лояльність і ефективність співробітників та сприяє розвитку HR-бренду орендарів. Як це працює – в експлейнері Forbes BrandVoice
Після глибокої кризи, спричиненої повномасштабним російським вторгненням, український ринок офісної нерухомості поступово відновлюється. Компанії повертаються до офісів, але з новими вимогами до безпеки, гнучкості й сервісу. У цих умовах девелопери змінюють стратегії: замість кількості – якість простору, замість оренди – партнерство. Приклад адаптації та зростання в турбулентному середовищі демонструє один із девелоперів офісної нерухомості України – компанія Forum Group.
Бізнес повертається в реальні простори
На початку повномасштабної війни ринок офісної нерухомості в Україні завмер. «Це був період абсолютної невизначеності. Ніхто не розумів, що буде завтра, як і коли працювати, – згадує Юрій Хорунжикевич, виконавчий директор Forum Group. – Тоді ми свідомо не нараховували орендну плату, підтримували орендарів, домовлялися про індивідуальні умови. Гнучкість була єдино можливою відповіддю на кризу».
У 2023–2024 роках ринок почав пожвавлюватися, частина бізнесів повернулася до офісів. За оцінками Forum Group, сьогодні загальна вакантність офісних приміщень у Києві перевищує 30%, втім у їхньому портфелі показники значно нижчі: «У нас середній рівень заповненості – близько 79%, окремі бізнес-центри заповнені на понад 90%, а Forum B7 – навіть на 100%», – розповідає Юрій Хорунжикевич.
Змінилися й запити до офісного простору. Якщо раніше компанії орендували офіси у стані shell and core й робили ремонт відповідно до своїх побажань і потреб, то тепер перевага за готовими до в’їзду приміщеннями. «Усі уникають зайвих інвестицій у час невизначеності», – пояснює Ірина Школьнік, ідейна лідерка Forum. З’явилися нові пріоритети: безпека, автономність, стабільний інтернет і турбота про емоційний стан команд.
Артем Ротар, керівник управління офісним простором і враженнями співробітників МХП, підтверджує: «Офіс для нас – це не просто місце, де працюють люди. Це екосистема, що має підтримувати ефективність і добробут команди. Тому при виборі ми дивимося на все – від вентиляції до соціальної інфраструктури навколо». МХП є орендарем компанії Forum Group і розміщується в бізнес-центрі Forum City Garden.
Ключовими вимогами орендарів поряд зі зручною локацією та можливістю безперебійної роботи наразі стають ергономіка, комфорт та енергоефективність. Достатня кількість зон для індивідуальної роботи, переговорів, крос-функціональних зустрічей і різнопланових колаборацій, а також окремі зони для відпочинку як у приміщеннях бізнес-центру, так і на території, що підтримують баланс між інтенсивною роботою та перезавантаженням. На цьому наголошує Поліна Айдин, HRD Caparol Україна – компанії, що орендує приміщення у Forum West Side.
Ще один тренд – скорочення популярності гібридного формату роботи. Особливо це помітно в реальному секторі. «Ми орієнтуємося не лише на цифри у звітах. Те, як «живе» офіс, демонструє зайнятість парковки зранку, черги в кафе в обід, кількість людей у зонах відпочинку. Офіси справді повертаються до життя», – пояснює Юрій Хорунжикевич.
Новий інструмент HR
Коли в країні війна, стабільність – найцінніший ресурс. Бізнес, що вижив у 2022 році, навчився тримати фокус не лише на прибутковості, а й на турботі. І одним із ключових активів стала якість офісного простору. Для багатьох компаній він перетворився на інструмент підтримки співробітників, а відтак – на частину HR-стратегії.
У Caparol Україна впевнені, що зручний офіс є важливим інструментом для залучення нових талантів. «Молоді фахівці звертають увагу на якість робочого місця, і офіс може стати конкурентною перевагою на ринку праці», – зазначає Поліна Айдин, HRD компанії.
Про підхід Forum Group до організації простору бізнес-центрів розповідає Ірина Школьнік: «Ми завжди ставимо себе на місце орендаря: як би ми хотіли, щоб ставилися до нас?» Девелопер облаштовує безкоштовні спортзали, кімнати для занять йогою, басейни, дитячі кімнати, проводить майстер-класи та влаштовує свята. Під час блекаутів тут працювали пункти незламності, а також відкривали дитячі простори з аніматорами, щоб співробітники могли спокійно працювати.
Усе це формує середовище, в якому приємно перебувати. «Наші працівники люблять свій офіс, – розповідає Наталія Андрющенко, заступниця директора компанії INTERTOP. – У нас завжди чисто, тепло, є спортзал, зручна зона для кави. Тут формуються ритуали: ранкова кава, обід, коротке спілкування – це створює настрій і згуртовує команду». Компанія INTERTOP є орендарем Forum Business City.
Для МХП офіс – це частина продуктивної екосистеми компанії. Артем Ротар підкреслює, що в продуманому офісі люди залучені, мотивовані, бо простір цьому сприяє. Це допомагає компанії не лише бути ефективною, але й залучати й утримувати таланти.
Коли офіс працює на людей, вони працюють на результат. «Зручний простір підвищує лояльність команди, сприяє продуктивності та формує сильний HR-бренд. У сучасних реаліях він є конкурентною перевагою, оскільки забезпечує баланс між комфортом та ефективністю роботи», – впевнений Євген Рудич, маркетинг-директор компанії ORGANOSYN LTD, що також орендує офіс у Forum City Garden.
Філософія турботи в час невизначеності
Forum Group не новачок на ринку: компанія входить до трійки найбільших девелоперів офісної нерухомості в Україні. За її плечима понад два десятиліття досвіду, економічні кризи, пандемія, а тепер – і повномасштабна війна. Щоразу ключем до стійкості залишається гнучкість і глибока увага до потреб клієнта. «Ми на ринку 23 роки. І вся наша сила – в досвіді, в умінні чути, адаптуватися і передусім турбуватися», – наголошує Ірина Школьнік.
Ця філософія пронизує кожен елемент простору: від ідеально розчищеного асфальту о восьмій ранку до кімнат йоги, свят морозива та системи швидкого реагування на запити орендарів. «Наш орендар – головна цінність. Ми будуємо для нього офіс як другий дім, місце комфорту, стабільності, турботи. І робимо це чесно – як для себе», – додає ідейна лідерка Forum Group.
«Зручні умови зменшують втому, покращують концентрацію, – переконаний Євген Рудич з ORGANOSYN LTD. – Продуманий простір стимулює комунікацію, а зони відпочинку допомагають уникнути вигорання».
Війна посилила цей підхід. Компанія створила повністю автономні бізнес-центри з генераторами, власними свердловинами, Starlink, бомбосховищами, а деякі – з мобільними укриттями, здатними витримати пряме влучання. «Ми забезпечені світлом, теплом, водою. Робота не зупиняється жодного дня. І, що важливо, відчувається турбота – не абстрактна, а реальна, – розповідає Наталія Андрющенко з INTERTOP. – Наші люди це цінують».
Forum Group дійсно зосереджує концепцію своїх проєктів навколо людини – від добору локацій із доступом до метро до наявності спортзалів, майстер-класів, сервісу, що покриває всі побутові запити. Тут не просто здають квадратні метри – тут створюють досвід.
Показовий факт: середній термін співпраці орендарів із Forum — понад 13 років. «Компанії ростуть разом із нами: починають зі 100 м, а через кілька років займають уже 700–800 м. Це найкраща оцінка нашої роботи
Ринок на роздоріжжі
Ринок офісної нерухомості в Україні змінюється. За останні два роки скоротилася кількість офісних площ, нове будівництво на паузі, а девелопери, які залишаються активними, адаптують бізнес-центри до нових умов. У Forum Group це називають «архітектурою довіри». «Сьогоднішня вакантність навряд чи дозволить заходити на ринок новим гравцям. Але ринок не зникне – він просто змінює правила. Тут неможливо бути середнім. Або ти лідер, або тебе немає», – каже Юрій Хорунжикевич.
Крім розширення корпусу на Академіка Книшова, команда Forum Group веде переговори щодо нових проєктів і потенційних партнерств. Водночас у компанії впроваджують інновації, яких часто бракує навіть у спокійні часи: CRM-системи для управління заявками, цифрові системи реагування, власні логістичні рішення. «Ми оптимізувалися за три роки війни. І тепер точно знаємо, що працює, а що ні», – пояснює виконавчий директор Forum Group.
На думку Віктора Шкурби, засновника креативного агентства ISD Group, що орендує офіс у бізнес-центрі Forum Infinity, інфраструктура офісу матиме вирішальне значення вже найближчим часом: «Зараз, під час війни, офіс – це точка мінімального комфорту. Але після перемоги все зміниться. Прийдуть інвестиції, і всі ці елементи – сучасні кафе, тераси тощо – стануть ще важливішими».
Для Forum Group офіс – це жива платформа для зростання, обміну досвідом і стійкості. І, схоже, саме це стане визначальним на ринку найближчими роками.
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