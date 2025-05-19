«Без налогов и пошлин». UBC Group за €25 млн построила завод в Казахстане. Чем он привлек компанию Игоря Гуменного? Интервью

Чтобы не лишиться рынка Средней Азии, украинский производитель холодильного оборудования UBC Group запустил новый завод в Казахстане. Какие стимулы дает эта страна инвесторам и почему украинские инженеры все равно остаются незаменимыми? Интервью с владельцем компании Игорем Гуменным.