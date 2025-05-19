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«Без налогов и пошлин». UBC Group за €25 млн построила завод в Казахстане. Чем он привлек компанию Игоря Гуменного? Интервью

Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes

6 хв читання

Власник UBC Group Ігор Гуменний. /Александр Чекменев для Forbes Ukraine

Владелец UBC Group Игорь Гуменный. Фото Александр Чекменев для Forbes Ukraine

Чтобы не лишиться рынка Средней Азии, украинский производитель холодильного оборудования UBC Group запустил новый завод в Казахстане. Какие стимулы дает эта страна инвесторам и почему украинские инженеры все равно остаются незаменимыми? Интервью с владельцем компании Игорем Гуменным.

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