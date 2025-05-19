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«Без податків і мит». UBC Group за €25 млн збудувала завод у Казахстані. Чим він привабив компанію Ігоря Гуменного? Інтервʼю

Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes

6 хв читання

Власник UBC Group Ігор Гуменний. /Олександр Чекменьов для Forbes Ukraine

Власник UBC Group Ігор Гуменний. Фото Олександр Чекменьов для Forbes Ukraine

Щоб не втратити ринок Середньої Азії, український виробник холодильного обладнання UBC Group запустив новий завод у Казахстані. Які стимули надає ця країна інвесторам і чому українські інженери все одно залишаються незамінними? Інтерв'ю з власником компанії Ігорем Гуменним.

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