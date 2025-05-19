«Без податків і мит». UBC Group за €25 млн збудувала завод у Казахстані. Чим він привабив компанію Ігоря Гуменного? Інтервʼю

Щоб не втратити ринок Середньої Азії, український виробник холодильного обладнання UBC Group запустив новий завод у Казахстані. Які стимули надає ця країна інвесторам і чому українські інженери все одно залишаються незамінними? Інтерв'ю з власником компанії Ігорем Гуменним.