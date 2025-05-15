«Беспрецедентное решение». Налоговая хочет продать имущество Южного ГОКа за выплату дивидендов Ахметову и, возможно, Абрамовичу. Что происходит?

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:14 хвилин
Государственная налоговая служба хочет продать имущество одного из крупнейших в Украине горнообогатительных комбинатов – Южного ГОКа. Цель – компенсировать 3,7 млрд грн налогов, которые якобы недоплатил комбинат при выплате дивидендов владельцам в 2017–2019 годах. Грозит ли нынешним акционерам потеря ГОКа?
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.