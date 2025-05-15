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«Беспрецедентное решение». Налоговая хочет продать имущество Южного ГОКа за выплату дивидендов Ахметову и, возможно, Абрамовичу. Что происходит?

Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes
Андрей Самофалов /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Андрей Самофалов
Forbes

3 хв читання

Південний ГЗК /Facebook Южный ГОК

Южный ГОК. Почему налоговая хочет продать имущество одного из крупнейших в Украине горнообогатительных комбинатов? Фото Facebook Южный ГОК

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Государственная налоговая служба хочет продать имущество одного из крупнейших в Украине горнообогатительных комбинатов – Южного ГОКа. Цель – компенсировать 3,7 млрд грн налогов, которые якобы недоплатил комбинат при выплате дивидендов владельцам в 2017–2019 годах. Грозит ли нынешним акционерам потеря ГОКа?

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