«Беспрецедентное решение». Налоговая хочет продать имущество Южного ГОКа за выплату дивидендов Ахметову и, возможно, Абрамовичу. Что происходит?

Государственная налоговая служба хочет продать имущество одного из крупнейших в Украине горнообогатительных комбинатов – Южного ГОКа. Цель – компенсировать 3,7 млрд грн налогов, которые якобы недоплатил комбинат при выплате дивидендов владельцам в 2017–2019 годах. Грозит ли нынешним акционерам потеря ГОКа?