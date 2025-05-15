«Безпрецедентне рішення». Податкова хоче продати майно Південного ГЗК за виплату дивідендів Ахметову і, можливо, Абрамовичу. Що відбувається?

Державна податкова служба хоче продати майно одного з найбільших в Україні гірничозбагачувальних комбінатів – Південного ГЗК. Мета – компенсувати 3,7 млрд грн податків, які нібито недоплатив комбінат під час виплати дивідендів власникам у 2017–2019 роках. Чи загрожує нинішнім акціонерам втрата ГЗК?