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«Безпрецедентне рішення». Податкова хоче продати майно Південного ГЗК за виплату дивідендів Ахметову і, можливо, Абрамовичу. Що відбувається?

Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes
Андрій Самофалов /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Андрій Самофалов
Forbes

3 хв читання

Південний ГЗК /Facebook Південний ГЗК

Південний ГЗК. Чому податкова хоче продати майно одного з найбільших в Україні гірничозбагачувальних комбінатів? Фото Facebook Південний ГЗК

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Державна податкова служба хоче продати майно одного з найбільших в Україні гірничозбагачувальних комбінатів – Південного ГЗК. Мета – компенсувати 3,7 млрд грн податків, які нібито недоплатив комбінат під час виплати дивідендів власникам у 2017–2019 роках. Чи загрожує нинішнім акціонерам втрата ГЗК?

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