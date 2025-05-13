Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Четыре тренда для работодателей и их работников. Что об украинском рынке труда говорят показатели крупнейших компаний?

Александр Мануилов
Александр Мануилов
Forbes
Алексей Блинов
Алексей Блинов
Forbes

2 хв читання

У середньому український працівник «заробляє» бізнесу в півтора раза більше фінансового результату, ніж отримує за це винагороди. /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік

В среднем украинский работник «зарабатывает» бизнесу в полтора раза больше финансового результата, чем получает за это вознаграждение. Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:45 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:45

С помощью сервиса YouControl Forbes Ukraine сформировал выборку из почти 2000 предприятий с выручкой не менее 1 млрд грн в 2024 году. Для каждого предприятия из этого списка мы исследовали показатели количества работников, оплаты труда и финансов за 2023 и 2024 годы, используя основной вид экономической деятельности (КВЭД) компаний для отраслевого агрегирования данных. О чем могут говорить полученные цифры?

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні