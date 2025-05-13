Четыре тренда для работодателей и их работников. Что об украинском рынке труда говорят показатели крупнейших компаний?

С помощью сервиса YouControl Forbes Ukraine сформировал выборку из почти 2000 предприятий с выручкой не менее 1 млрд грн в 2024 году. Для каждого предприятия из этого списка мы исследовали показатели количества работников, оплаты труда и финансов за 2023 и 2024 годы, используя основной вид экономической деятельности (КВЭД) компаний для отраслевого агрегирования данных. О чем могут говорить полученные цифры?