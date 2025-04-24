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«Демонстративное игнорирование закона». ГБР провело обыск у бывшего уполномоченного АМКУ Светланы Панаиотиди. При чем тут может быть Петр Порошенко?

Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes

3 хв читання

ДБР обшуки у Коболєва і Панаіотіді /коллаж Анастасия Левицкая

Государственное бюро расследований утром 23 апреля провело обыск в доме, где проживает супружеская пара бывшего главы «Нафтогаза» Андрея Коболева и юриста Светланы Панаиотиди. Фото коллаж Анастасия Левицкая

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Государственное бюро расследований утром 23 апреля провело обыски в доме, где проживает супружеская пара бывшего главы «Нафтогаза» Андрея Коболева и юриста Светланы Панаиотиди. Forbes Ukraine узнал детали дела

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