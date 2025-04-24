«Демонстративне ігнорування закону». ДБР провело обшук у колишньої уповноваженої АМКУ Світлани Панаіотіді. До чого тут може бути Петро Порошенко?

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Державне бюро розслідувань вранці 23 квітня провело обшуки в будинку, де проживає подружжя колишнього голови «Нафтогаза» Андрія Коболєва та юристки Світлани Панаіотіді. Forbes Ukraine дізнався деталі справи
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