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«Дотаций для сельского хозяйства не будет». Глава наблюдательного совета ИМК Алекс Лисситса – об этом и сложностях интеграции агросектора в ЕС. Интервью

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes
Владимир Федорин /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Владимир Федорин
Forbes

3 хв читання

Алекс Ліссітса ІМК агро євроінтеграція ЄС /из личного архива

Алекс Лисситса, глава наблюдательного совета ИМК. Компания инвестирует €100 млн в течение 10 лет в соответствие европейским стандартам Фото из личного архива

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Какие перспективы для украинского агро открывает европейский рынок и как ИМК готовится к евроинтеграции. Об этом в разговоре с Алексом Лисситсой, гостем очередного выпуска «Business Breakfast с Владимиром Федориным» от Forbes Ukraine

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Глава наблюдательного совета и миноритарный акционер агрокомпании ИМК Алекс Лисситса отошел от операционного управления летом 2024 года. Теперь он уделяет больше времени стратегическим вопросам. На первый план – адаптация ИМК к европейским стандартам, необходимым для интеграции в рынок ЕС.

Как украинскому бизнесу подготовиться к радикальным изменениям правил игры?

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