«Дотаций для сельского хозяйства не будет». Глава наблюдательного совета ИМК Алекс Лисситса – об этом и сложностях интеграции агросектора в ЕС. Интервью

Какие перспективы для украинского агро открывает европейский рынок и как ИМК готовится к евроинтеграции . Об этом в разговоре с Алексом Лисситсой, гостем очередного выпуска «Business Breakfast с Владимиром Федориным» от Forbes Ukraine

Глава наблюдательного совета и миноритарный акционер агрокомпании ИМК Алекс Лисситса отошел от операционного управления летом 2024 года. Теперь он уделяет больше времени стратегическим вопросам. На первый план – адаптация ИМК к европейским стандартам, необходимым для интеграции в рынок ЕС.

Как украинскому бизнесу подготовиться к радикальным изменениям правил игры?