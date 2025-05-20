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«Доверие подорвано». «Охматдет» наконец получил подрядчика по восстановлению. Почему на отбор ушел почти год и что о нем известно

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

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«Охматдит» /Getty Images

Кто и когда отстроит «Охматдет»? Фото Getty Images

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После попадания российской ракеты в «Охматдет» в июле 2024-го благотворители собрали рекордные 1,6 млрд грн на восстановление детской больницы. Почему средства застряли более чем на 10 месяцев, чему это научило украинский бизнес и кто и когда отстроит «Охматдет»?

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