«Довіру підірвано». «Охматдит» нарешті отримав підрядника з відбудови. Чому на відбір пішов майже рік і що про нього відомо

Після влучання російської ракети в «Охматдит» у липні 2024-го благодійники зібрали рекордні 1,6 млрд грн на відновлення дитячої лікарні. Чому кошти застрягли більш ніж на 10 місяців, чого це навчило український бізнес та хто і коли відбудує «Охматдит»?