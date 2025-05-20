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«Довіру підірвано». «Охматдит» нарешті отримав підрядника з відбудови. Чому на відбір пішов майже рік і що про нього відомо

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

«Охматдит» /Getty Images

Хто та коли відбудує «Охматдит»? Фото Getty Images

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Після влучання російської ракети в «Охматдит» у липні 2024-го благодійники зібрали рекордні 1,6 млрд грн на відновлення дитячої лікарні. Чому кошти застрягли більш ніж на 10 місяців, чого це навчило український бізнес та хто і коли відбудує «Охматдит»?

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