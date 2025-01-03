«Ничто так не меняет отношение к стране, как первые дивиденды». Как Украине преобразовать свои недра в миллиарды долларов для экономики и безопасности? Интервью Сергея Войцеховского из BGV

В украинских недрах 22 критических материала на сотни миллиардов долларов , говорит Сергей Войцеховский. В интервью топ-менеджеру МХП Дмитрию Зозуле он рассказывает, что необходимо Украине, чтобы покорить рынок майнинга критических материалов и построить на этих запасах ведущую отрасль экономики.

У Украины есть уникальная возможность использовать немалый запас полезных ископаемых в пользу собственной экономики и безопасности, убежден Сергей Войцеховский, член совета директоров BGV Group Management (принадлежит соучредителю АТБ Геннадию Буткевичу). Среди перечня из 34 критических материалов (CRM), определенных Еврокомиссией в марте 2023-го, в Украине 22, объясняет он.

16 октября президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы. Один из пунктов – готовность допустить западных инвесторов к разработке стратегических полезных ископаемых, таких как литий.