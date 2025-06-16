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Компания DCH Александра Ярославского планирует инвестировать в развитие маркетплейса Kasta около $120 млн в ближайшие три года. Это уже второй маркетплейс в портфеле – раньше бизнесмен купил leBoutique. Кроме того, Ярославский владеет Банком Кредит Днепр и платежной системой. Построит ли он экосистему типа казахстанского Kaspi?
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