Компания DCH Александра Ярославского планирует инвестировать в развитие маркетплейса Kasta около $120 млн в ближайшие три года. Это уже второй маркетплейс в портфеле – раньше бизнесмен купил leBoutique. Кроме того, Ярославский владеет Банком Кредит Днепр и платежной системой. Построит ли он экосистему типа казахстанского Kaspi?