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«Когда покупаешь здание или участок, нужно знать, кто соседи». Три кейса ревитализации исторических мест в Киеве и Львове. Рассказывают Алексей Баранов, Юлиан Чаплинский и Андрей Журжий

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

5 хв читання

Як ревіталізувати міста? Досвід Києва та Львова /Сергей Пириев для Forbes Ukraine

Дискуссия о ревитализации на Forbes Development Фото Сергей Пириев для Forbes Ukraine

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Ревитализация исторических территорий в городах – сложный процесс. Среди проблем – законодательная неурегулированность и давление активистов. Несмотря на это, основателю A Development Алексею Баранову удалось построить пространство A Station на «Арсенальной» в Киеве, СЕО AVR Development Юлиану Чаплинскому – Lem Station во Львове, а Андрей Журжий продолжает борьбу за Житний рынок. Своим опытом они поделились на «Forbes Development: Фундамент успеха»

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