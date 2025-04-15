«Когда покупаешь здание или участок, нужно знать, кто соседи». Три кейса ревитализации исторических мест в Киеве и Львове. Рассказывают Алексей Баранов, Юлиан Чаплинский и Андрей Журжий

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Ревитализация исторических территорий в городах – сложный процесс. Среди проблем – законодательная неурегулированность и давление активистов. Несмотря на это, основателю A Development Алексею Баранову удалось построить пространство A Station на «Арсенальной» в Киеве, СЕО AVR Development Юлиану Чаплинскому – Lem Station во Львове, а Андрей Журжий продолжает борьбу за Житний рынок. Своим опытом они поделились на «Forbes Development: Фундамент успеха»
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