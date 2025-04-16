Конкурент для Ysla и Berryland. Совладелец бренда соков «Коник» и соучредитель Young Business Club инвестируют 30 млн грн в сидр Monbar. На что рассчитывают?

Андрей Мелеш, совладелец закарпатского производителя соков «Коник», и Яна Матвийчук, соучредитель Young Business Club, запустили производство крафтового сидра под брендом Monbar. До конца апреля продукт появится на полках «Сільпо». В планах экспорт и 80% украинского крафтового рынка, на котором доминируют Ysla, Berryland и Yablo. Сколько стоит запуск и какая окупаемость?