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Конкурент для Ysla и Berryland. Совладелец бренда соков «Коник» и соучредитель Young Business Club инвестируют 30 млн грн в сидр Monbar. На что рассчитывают?

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

виробництво сидру Monbar /Фото из личного архива

Мелеш и Матвийчук инвестировали 30 млн грн в производство сидра Monbar Фото Фото из личного архива

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Андрей Мелеш, совладелец закарпатского производителя соков «Коник», и Яна Матвийчук, соучредитель Young Business Club, запустили производство крафтового сидра под брендом Monbar. До конца апреля продукт появится на полках «Сільпо». В планах экспорт и 80% украинского крафтового рынка, на котором доминируют Ysla, Berryland и Yablo. Сколько стоит запуск и какая окупаемость?

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