«Каждое предложение – как стартап». «Астарта» научила работников генерировать идеи, сэкономившие более 50 млн грн. Как поставить инициативу на поток?

Сотрудники «Астарты» Виктора Иванчика генерируют до 2000 идей каждый год. Две трети из них претворяются в жизнь. Экономический эффект за четыре года – 50,6 млн грн. Как создать фабрику идей?

Ежегодно весной сотрудники элеваторов компании тратили два месяца на разбор и проверку трубных систем, по которым движется зерно. Главный инженер элеватора Геннадий Семчук предложил сделать конструкцию на колесах типа детской машинки, к которой присоединил собственную рыболовную камеру. Изображение из нее транслировалось на телефон.

Таким образом Семчук оптимизировал процесс в 30 раз: с помощью машинки проверка длится два дня. В процессе усовершенствования родилось несколько новых решений. Теперь вместо машинки сотрудники используют оптический зонд для осмотра трубных систем.