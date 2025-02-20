Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«Каждое предложение – как стартап». «Астарта» научила работников генерировать идеи, сэкономившие более 50 млн грн. Как поставить инициативу на поток?

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

Астарта /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Экономический эффект за четыре года существования системы операционного усовершенствования – 50,6 млн грн. Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:29 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:29

Сотрудники «Астарты» Виктора Иванчика генерируют до 2000 идей каждый год. Две трети из них претворяются в жизнь. Экономический эффект за четыре года – 50,6 млн грн. Как создать фабрику идей?

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

Ежегодно весной сотрудники элеваторов компании тратили два месяца на разбор и проверку трубных систем, по которым движется зерно. Главный инженер элеватора Геннадий Семчук предложил сделать конструкцию на колесах типа детской машинки, к которой присоединил собственную рыболовную камеру. Изображение из нее транслировалось на телефон.

Таким образом Семчук оптимизировал процесс в 30 раз: с помощью машинки проверка длится два дня. В процессе усовершенствования родилось несколько новых решений. Теперь вместо машинки сотрудники используют оптический зонд для осмотра трубных систем.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні