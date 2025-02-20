«Каждое предложение – как стартап». «Астарта» научила работников генерировать идеи, сэкономившие более 50 млн грн. Как поставить инициативу на поток?

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Сотрудники «Астарты» Виктора Иванчика генерируют до 2000 идей каждый год. Две трети из них претворяются в жизнь. Экономический эффект за четыре года – 50,6 млн грн. Как создать фабрику идей?
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Ежегодно весной сотрудники элеваторов компании тратили два месяца на разбор и проверку трубных систем, по которым движется зерно. Главный инженер элеватора Геннадий Семчук предложил сделать конструкцию на колесах типа детской машинки, к которой присоединил собственную рыболовную камеру. Изображение из нее транслировалось на телефон.
Таким образом Семчук оптимизировал процесс в 30 раз: с помощью машинки проверка длится два дня. В процессе усовершенствования родилось несколько новых решений. Теперь вместо машинки сотрудники используют оптический зонд для осмотра трубных систем.
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