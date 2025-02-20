«Кожна пропозиція – як стартап». «Астарта» навчила працівників генерувати ідеї, що зекономили більше 50 млн грн. Як поставити ініціативність на потік?

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Працівники «Астарти» Віктора Іванчика генерують до 2000 ідей щороку. Дві третини з них втілюються у життя. Економічний ефект за чотири роки – 50,6 млн грн. Як створити фабрику ідей?
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Щороку навесні співробітники елеваторів компанії витрачали два місяці на розбір і перевірку трубних систем, якими рухається зерно. Головний інженер елеватора Геннадій Семчук запропонував зробити конструкцію на колесах типу дитячої машинки, до якої приєднав власну рибацьку камеру. Зображення з неї транслювалось на телефон.
Таким чином, Семчук оптимізував процес у 30 разів: за допомогою машинки перевірка триває два дні. В процесі вдосконалення народилося кілька нових рішень. Тепер замість машинки співробітники використовують оптичний зонд для огляду трубних систем.
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