Монетизувати контент. Як просувати бізнес за допомогою Telegram Ads? Інсайти першого року реселерства Netpeak на соцплатформі від Олександра Гнатюка

Рік з того часу, як українські резиденти Telegram мають доступ до маркетингового інструменту соціальної мережі – Telegram Ads. Чим він корисний для просування продукту, як ним користуватися для збільшення продажів та які є нюанси роботи? Досвідом співпраці з цим інструментом ділиться керівник команди з просування в Telegram компанії Netpeak Олександр Гнатюк

Ринок диджитал-реклами пропонує бізнесам широкий вибір платформ для просування. У цьому розмаїтті Telegram Ads став новачком, але одразу привернув увагу брендів завдяки унікальному формату та можливостям. Пілотний 2024 рік роботи цього маркетингового інструменту в Україні став періодом його активних тестувань, пошуку нових підходів і впроваджень оновлень. Але це був також рік викликів: адаптація інструменту до потреб українського ринку, перші обмеження та пошук ефективних рішень.

Можливості та оновлення

Впродовж року Telegram вдосконалював рекламний функціонал, додаючи нові можливості для рекламодавців.

Ключові оновлення, які стали доступними у 2024 році.

Масштабна комунікація та нові опції в оголошеннях

Telegram Ads став доступним в Україні в січні 2024-го. Паралельно було запущено Telegram-канал першого офіційного реселера – компанії Netpeak, щоб бути в одному інформаційному полі, ділитися з власниками бізнесу та спеціалістами актуальними новинами, кейсами й результатами кампаній.

Тоді ж отримали оновлення й назви кнопок в оголошеннях. Рекламодавцям доступні 12 варіантів тексту для кнопок із зовнішніми посиланнями: Open Website, Subscribe, Learn More, Buy, Sign Up та інші. Це допомагає точніше налаштовувати заклики до дії залежно від цілей вашої кампанії.

Денний ліміт витрат став ще одним кроком до гнучкості в керуванні бюджетом. Рекламодавці можуть встановлювати щоденний бюджет для кожного оголошення та планувати, коли кампанія стартуватиме чи буде зупинена.

Спрощення управління бюджетом

Функція списання балансу з оголошень у статусі «On Hold» розвʼязала проблему рекламодавців. Якщо оголошення не активне понад 10 хвилин, бюджет можна вивільнити без видалення рекламної кампанії.

Стали доступними TON-кабінети для роботи з криптовалютою в рекламних кампаніях. В Україні можна створити рекламний кабінет TON, проте є обмеження на показ оголошень для користувачів, які перебувають на території країни.

З’явилася реклама для користувачів Telegram Premium, щоб розширити аудиторію платформи. Оголошення можуть бачити преміум-підписники, що збільшує охоплення рекламної кампанії. Цю опцію можна відключати в налаштуваннях.

Просування профілів для кращої взаємодії з клієнтами

Просування приватних та бізнес-профілів (@username) – важливе оновлення, яке зміцнило комунікацію між бізнесом і клієнтами. Завдяки персоналізованому підходу бренди отримали більше довіри від користувачів та нові інструменти для взаємодії.

Оновлення для CTA та емодзі

З’явилася функція наказового способу Call-to-Action (CTA). Це зробило «заклики до дії» переконливішими, посилюючи їхню ефективність. Також стали знову доступними емодзі для оголошень, які раніше були заборонені.

Запуск Mini Apps та зниження порогу входу

В месенджері тепер доступні Telegram Mini Apps. Вони дозволяють створювати унікальні функції: опитування, оплату, бронювання та ігри. Це нові можливості для взаємодії з аудиторією та побудови воронок продажів.

Знизився й мінімальний поріг входу в Telegram Ads: із €1500 до €500. Тепер цей інструмент доступніший для малого та середнього бізнесу, що відкриває нові шляхи для просування брендів у месенджері.

Нові формати оголошень й зниження CPM-ставки

Оновився формат оголошень, який змінив підхід до просування. Рекламодавці можуть використовувати повноцінні зображення та відео замість звичних текстових оголошень із коротким описом і аватаркою каналу/бота.

Мінімальну CPM-ставку знижено з €1 до €0,5, що зменшує вартість рекламного перегляду на 50%.

З’явився новий тип оголошень у стрічці каналів, який інтегрується безпосередньо в стрічку каналів. Оголошення розміщуються приблизно кожні 10 постів і з’являються випадково без окремого функціоналу для налаштування в рекламному кабінеті.

Чотири виклики в Telegram Ads

Першим викликом для нашої команди стало обмеження аудиторії у вузьких нішах. Елітна нерухомість та специфічні послуги створювали проблему «вигорання» через невеликий обсяг потенційних лідів.

Використавши Looker Studio та Telemetrio для аналізу пересічних аудиторій і уникнення повторних показів, вдалося оптимізувати таргетинг через інтеграцію баз телефонних номерів та розробити нові пропозиції, які змогли зацікавити навіть нетипову аудиторію.

Зростання вартості CPM через конкуренцію в сегментах e-commerce та криптовалют ускладнювало досягнення бажаної рентабельності. Ми провели A/B тестування різних форматів креативів, вдосконалили тексти оголошень з акцентом на сильних CTA, впровадили акції зі знижками та розіграші для підвищення клікабельності.

Бум крипто-клікерів призвів до високої конкуренції рекламодавців та зростання вартості CPM, з’явилася проблема низького трафіку. Наш підхід включав переналаштування таргетингу з акцентом на тематиках, як-от «інвестиції» та зосередження на якісних каналах й сегментах аудиторії.

Ще одним викликом стала відсутність наказового заклику до дії (CTA) на старті запуску Telegram Ads. До червня 2024-го оголошення в Telegram не могли містити чітких закликів, що негативно впливало на результати. Наша команда розробила креативні, завуальовані формати CTA, експериментувала з текстами для підвищення клікабельності. Щойно наказовий CTA став доступним, швидко інтегрували цю функцію, що значно покращило результати кампаній.

У 2024 році Telegram Ads став для Netpeak майданчиком для вирішення комплексних завдань у різних нішах. Кожен виклик допоміг нам відточити підхід до створення успішних кампаній. Тепер в нашому портфелі сотні рекламодавців.

Загальні показники року реселерства Netpeak:

понад 915 млн переглядів реклами – майже мільярд контактів із потенційними клієнтами;

понад 6 млн кліків – кожен із них став можливістю для нового замовлення чи підписки;

понад 1 млн нових підписників отримали канали завдяки рекламі.

Середні метрики рекламних кампаній:

CTR: 0,67%;

вартість підписника: €0,64;

конверсія у підписника: 28,12%.

Такі результати стали можливими завдяки постійному пошуку оптимальних рішень: ми не боялися експериментувати, тестувати нові формати, допускати помилки й робити висновки.

Сотні тестувань і вдосконалення стратегій дозволили знайти дієві підходи та досягти цих показників.