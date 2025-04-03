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«Нафтогаз» пытается привлечь еще $600 млн на импорт газа для следующей зимы, узнал Forbes Ukraine. Денег все равно не хватит. Какие еще варианты?

Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes

2 хв читання

Нафтогаз у 2025 році планує імпортувати 4,5 млрд кубометрів газу. /Getty Images

Нафтогаз начал поиски денег на газ для отопительного сезона 2025-2026, в то время как предыдущий еще не закончился. Фото Getty Images

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Для стабильного прохождения следующей зимы «Нафтогаз» планирует импортировать 4,5 млрд кубометров газа, его текущая стоимость – €2 млрд. У компании таких денег нет. Удастся ли обойтись без повышения тарифов?

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