«Нафтогаз» пытается привлечь еще $600 млн на импорт газа для следующей зимы, узнал Forbes Ukraine. Денег все равно не хватит. Какие еще варианты?

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:18 хвилин
Для стабильного прохождения следующей зимы «Нафтогаз» планирует импортировать 4,5 млрд кубометров газа, его текущая стоимость – €2 млрд. У компании таких денег нет. Удастся ли обойтись без повышения тарифов?
Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.
Від 49 грн на місяць!
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.