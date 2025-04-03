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«Нафтогаз» намагається залучити ще $600 млн на імпорт газу для наступної зими, дізнався Forbes Ukraine. Грошей все одно не вистачить. Які ще варіанти?

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

2 хв читання

Нафтогаз у 2025 році планує імпортувати 4,5 млрд кубометрів газу. /Getty Images

Нафтогаз почав шукати гроші на газ для опалювального сезону 2025-2026, коли попередній ще не закінчився. Фото Getty Images

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Для стабільного проходження наступної зими «Нафтогаз» планує імпортувати 4,5 млрд кубометрів газу, його поточна вартість – €2 млрд. Компанія таких грошей не має. Чи вдастся обійтись без підвищення тарифів?  

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