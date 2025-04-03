«Нафтогаз» намагається залучити ще $600 млн на імпорт газу для наступної зими, дізнався Forbes Ukraine. Грошей все одно не вистачить. Які ще варіанти?

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Для стабільного проходження наступної зими «Нафтогаз» планує імпортувати 4,5 млрд кубометрів газу, його поточна вартість – €2 млрд. Компанія таких грошей не має. Чи вдастся обійтись без підвищення тарифів?
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