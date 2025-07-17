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В каких отраслях появляется больше физлиц-предпринимателей, а где бизнес предпочитает юрлица? Какой бизнес открывается в оборонке и сколько ФЛП потеряли телеком и IT? Forbes Ukraine разобрал последнюю бизнес-статистику от Госстата
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Государственная служба статистики обнародовала данные о количестве юрлиц и ФЛП по состоянию на 1 июля.
Forbes Ukraine тщательно изучил статистику и выделил восемь ключевых тенденций, которые происходят в крупном бизнес-организме Украины.
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