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Плюс почти 100 000 бизнесов за год. Данные Госстата показывают бум в торговле, оборонке, ОО и образовании. Восемь «демографических» тенденций бизнеса

Александр Мануилов
Александр Мануилов
Forbes

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В каких отраслях появляется больше физлиц-предпринимателей, а где бизнес предпочитает юрлица? Какой бизнес открывается в оборонке и сколько ФЛП потеряли телеком и IT? Forbes Ukraine разобрал последнюю бизнес-статистику от Госстата

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Государственная служба статистики обнародовала данные о количестве юрлиц и ФЛП по состоянию на 1 июля.

Forbes Ukraine тщательно изучил статистику и выделил восемь ключевых тенденций, которые происходят в крупном бизнес-организме Украины.

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