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Плюс 69 000 ФОП та 25 000 компаній за рік. Дані Держстату показують бум в торгівлі, оборонці, ГО та освіті. Вісім «демографічних» тенденцій бізнесу

Олександр Мануілов
Олександр Мануілов
Forbes

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У яких галузях з'являється більше фізосіб-підприємців, а де бізнес надає перевагу юрособам? Який бізнес відкривається у оборонці й скільки ФОП втратили телеком та IT? Forbes Ukraine розібрав останню бізнесову статистику від Держстату,

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Державна служба статистики оприлюднила дані про кількість юросіб і ФОП на 1 липня.

Forbes Ukraine ретельно вивчив статистику та визначили вісім ключових тенденцій, що відбуваються у великому бізнес-організмі України.

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