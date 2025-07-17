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У яких галузях з'являється більше фізосіб-підприємців, а де бізнес надає перевагу юрособам? Який бізнес відкривається у оборонці й скільки ФОП втратили телеком та IT? Forbes Ukraine розібрав останню бізнесову статистику від Держстату,
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Державна служба статистики оприлюднила дані про кількість юросіб і ФОП на 1 липня.
Forbes Ukraine ретельно вивчив статистику та визначили вісім ключових тенденцій, що відбуваються у великому бізнес-організмі України.
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