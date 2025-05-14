За последние шесть лет «Vodafone Украина» — один из лидеров рейтинга работодателей Forbes — сменил владельца и приобрел за $35 млн двух крупных интернет-провайдеров домашнего интернета: Vega и «Фринет». Вместе с 200 000 абонентов оператор получил более 1000 скептически настроенных сотрудников. Как Vodafone удалось интегрировать новые компании так, чтобы работники полюбили своего работодателя?
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