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Поглинання із задоволенням. Після низки M&A Vodafone Україна отримав сотні нових працівників. Як CEO Ольга Устинова інтегрувала їх у спільний бізнес

Денис Кацило /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Денис Кацило
Forbes

8 хв читання

Vodafone Україна, Устинова /надано пресслужбою

Дві великі угоди на ринку M&A за три роки лише розпалили апетит Ольги Устинової до нових придбань. Фото надано пресслужбою

За останні шість років «Vodafone Україна» — один з лідерів рейтингу роботодавців Forbes — змінив власника і придбав за $35 млн двох великих інтернет‐провайдерів домашнього інтернету: Vega та «Фрінет». Разом із 200 000 абонентів оператор отримав понад 1000 скептично налаштованих співробітників. Як Vodafone вдалося інтегрувати нові компанії так, аби працівники полюбили свого роботодавця?

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