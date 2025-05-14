За останні шість років «Vodafone Україна» — один з лідерів рейтингу роботодавців Forbes — змінив власника і придбав за $35 млн двох великих інтернет‐провайдерів домашнього інтернету: Vega та «Фрінет». Разом із 200 000 абонентів оператор отримав понад 1000 скептично налаштованих співробітників. Як Vodafone вдалося інтегрувати нові компанії так, аби працівники полюбили свого роботодавця?