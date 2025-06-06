Недавно самый крупный в Украине экспортер курятины МХП Юрия Косюка купила испанскую Uvesa за €270 млн, а в 2024-м на M&A компания потратила €35 млн. В ближайшие годы компания не собирается сбавлять обороты. В приоритете активы в секторах овощеводства и замороженной пищи. Кого МХП купит следующим? Рассказал во время Forbes Money 30 мая заместитель председателя правления по M&A МХП Дмитрий Зозуля.