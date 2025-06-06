Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«Поглощение – один из драйверов МХП». Кого и почему покупает компания Юрия Косюка? Объясняет заместитель председателя правления по M&A компании Дмитрий Зозуля

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

3 хв читання

дмитро зозуля мхп /Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Дмитрий Зозуля. МХП в процессе переговоров с четырьмя овощными компаниями стоимостью $4–6 млн каждая Фото Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:26 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:26

Недавно самый крупный в Украине экспортер курятины МХП Юрия Косюка купила испанскую Uvesa за €270 млн, а в 2024-м на M&A компания потратила €35 млн. В ближайшие годы компания не собирается сбавлять обороты. В приоритете активы в секторах овощеводства и замороженной пищи. Кого МХП купит следующим? Рассказал во время Forbes Money 30 мая заместитель председателя правления по M&A МХП Дмитрий Зозуля.

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні