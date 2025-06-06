Нещодавно найбільший в Україні експортер курятини МХП Юрія Косюка купила іспанську Uvesa за €270 млн, а в 2024-му на M&A компанія витратила €35 млн. У найближчі роки компанія не збирається збавляти обертів. У пріоритеті активи в секторах овочівництва й замороженої їжі. Кого МХП купить наступним? Розповів під час Forbes Money 30 травня заступник голови правління з M&A МХП Дмитро Зозуля.