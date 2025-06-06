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«Поглинання – один із драйверів МХП». Кого і чому купує компанія Юрія Косюка? Пояснює заступник голови правління з M&A компанії Дмитро Зозуля

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

3 хв читання

дмитро зозуля мхп /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Дмитро Зозуля. МХП у процесі переговорів із чотирма овочевими компаніями вартістю $4–6 млн кожна Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

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Нещодавно найбільший в Україні експортер курятини МХП Юрія Косюка купила іспанську Uvesa за €270 млн, а в 2024-му на M&A компанія витратила €35 млн. У найближчі роки компанія не збирається збавляти обертів. У пріоритеті активи в секторах овочівництва й замороженої їжі. Кого МХП купить наступним? Розповів під час Forbes Money 30 травня заступник голови правління з M&A МХП Дмитро Зозуля.

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