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Трон і корона голови Укренерго /Алина Кохан для Forbes Ukraine
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Forbes Digital

Политическое назначение, или роспуск. Как Минэнерго поставило в неудобное положение наблюдательный совет «Укрэнерго» в борьбе за кресло CEO. Forbes узнал подробности

Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes

3 хв читання

«Укрэнерго» десятый месяц работает без главы правления. Его обязанности исполняет Алексей Брехт. Фото Алина Кохан для Forbes Ukraine

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Назначение нового руководителя «Укрэнерго» снова откладывается. Набсовет компании отказался рассматривать этот вопрос 4 июня, поскольку сомневается в законности действий Министерства энергетики. Что в очередной раз не поделили наблюдательный совет «Укрэнерго» с профильным министерством?

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