Назначение нового руководителя «Укрэнерго» снова откладывается. Набсовет компании отказался рассматривать этот вопрос 4 июня, поскольку сомневается в законности действий Министерства энергетики. Что в очередной раз не поделили наблюдательный совет «Укрэнерго» с профильным министерством?