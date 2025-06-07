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Назначение нового руководителя «Укрэнерго» снова откладывается. Набсовет компании отказался рассматривать этот вопрос 4 июня, поскольку сомневается в законности действий Министерства энергетики. Что в очередной раз не поделили наблюдательный совет «Укрэнерго» с профильным министерством?
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