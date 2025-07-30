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Саранча, летняя засуха и российские удары уничтожают урожай на юге. Почему несмотря на это небольшая херсонская «Сапфир Агро» инвестирует $2 млн в развитие?

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

3 хв читання

пожежі херсон /Getty Images

Только в одной из общин Херсонщины в результате попадания российских дронов произошло более 10 пожаров за полтора месяца Фото Getty Images

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Саранча уничтожает урожай на юге, сообщают СМИ. Местные предприниматели уточняют, что проблема с вредителями есть, но она не главная. Почему за время войны урожайность некоторых культур в южных областях упала в 2–4 раза и как аграрии пытаются переломить негативный тренд? История херсонской «Сапфир Агро», которая вместо релокации инвестирует в эффективность.

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«Это как восьмое египетское наказание», – говорит соучредитель херсонского фермерского хозяйства «Сапфир Агро» Сергей Сорокунский.

О нашествии саранчи в Запорожской, Херсонской и Одесской областях 27 июля сообщило ВВС со ссылкой на местные соцсети. СМИ бьют тревогу, указывая на возможные катастрофические потери урожая.

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