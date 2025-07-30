Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:44 хвилин
Саранча уничтожает урожай на юге, сообщают СМИ. Местные предприниматели уточняют, что проблема с вредителями есть, но она не главная. Почему за время войны урожайность некоторых культур в южных областях упала в 2–4 раза и как аграрии пытаются переломить негативный тренд? История херсонской «Сапфир Агро», которая вместо релокации инвестирует в эффективность.
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
«Это как восьмое египетское наказание», – говорит соучредитель херсонского фермерского хозяйства «Сапфир Агро» Сергей Сорокунский.
О нашествии саранчи в Запорожской, Херсонской и Одесской областях 27 июля сообщило ВВС со ссылкой на местные соцсети. СМИ бьют тревогу, указывая на возможные катастрофические потери урожая.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.