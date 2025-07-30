Саранча уничтожает урожай на юге, сообщают СМИ. Местные предприниматели уточняют, что проблема с вредителями есть, но она не главная. Почему за время войны урожайность некоторых культур в южных областях упала в 2–4 раза и как аграрии пытаются переломить негативный тренд? История херсонской «Сапфир Агро», которая вместо релокации инвестирует в эффективность.