Шоу, новости или Рaywall? Медиагруппа «Суспільне» с финансированием в 1,8 млрд грн выбирает нового СЕО. Какие идеи у кандидатов

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Наблюдательный совет «Суспільного» 8 апреля 2025 года объявил результаты первого этапа конкурса на должность СЕО. К участию в основном этапе конкурса были допущены четыре кандидата. Среди них – бывший СЕО группы 1+1 media Александр Ткаченко и экс-топ-менеджер Starlight Media Николай Фаенгольд. Как они и еще два претендента планируют менять «Суспільне»
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