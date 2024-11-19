Польский бизнес основателя Comfy. За 10 лет Станислав Ронис потратил на ритейл-парки в Польше сотни миллионов долларов. На что он рассчитывает

Из малых торговых центров Станислав Ронис создал в соседнем государстве немалый бизнес. В его собственности уже 33 ритейл-парка, каждый состоит по меньшей мере из пяти магазинов. Впоследствии он обещает увеличить инвестиции. Что задумал в Польше владелец Comfy?

Станислав Ронис построил крупнейшую по выручке сеть электроники в Украине. Менее известны его инвестиции в польскую торговую недвижимость в соседней стране.

В течение 2024 года компания Рониса Newgate Investment купила четыре новых ритейл-парка общей стоимостью €80 млн, сообщило польское издание Puls Biznesu. Такую же сумму Ронис инвестирует в новые ритейл-парки каждый следующий год.