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Польский бизнес основателя Comfy. За 10 лет Станислав Ронис потратил на ритейл-парки в Польше сотни миллионов долларов. На что он рассчитывает

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

2 хв читання

Засновник Comfy Станіслав Роніс /Коллаж Анна Наконечная

Основатель Comfy Станислав Ронис. Фото предоставлено пресс-службой. Иллюстрация: Роман Давидюк. Фото Коллаж Анна Наконечная

Из малых торговых центров Станислав Ронис создал в соседнем государстве немалый бизнес. В его собственности уже 33 ритейл-парка, каждый состоит по меньшей мере из пяти магазинов. Впоследствии он обещает увеличить инвестиции. Что задумал в Польше владелец Comfy?

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Станислав Ронис построил крупнейшую по выручке сеть электроники в Украине. Менее известны его инвестиции в польскую торговую недвижимость в соседней стране.

В течение 2024 года компания Рониса Newgate Investment купила четыре новых ритейл-парка общей стоимостью €80 млн, сообщило польское издание Puls Biznesu. Такую же сумму Ронис инвестирует в новые ритейл-парки каждый следующий год.

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