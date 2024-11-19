Польський бізнес засновника Comfy. За 10 років Станіслав Роніс витратив на ритейл-парки у Польщі сотні мільйонів доларів. На що він розраховує

З малих торговельних центрів Станіслав Роніс створив у сусідній державі немалий бізнес. У його власності вже 33 ритейл-парки, кожен складається щонайменше з пʼяти магазинів. Надалі він обіцяє збільшити інвестиції. Що задумав у Польщі власник Comfy?

Станіслав Роніс побудував найбільшу за виторгом мережу електроніки в Україні. Менш відомі його інвестиції у польську торгову нерухомість у сусідній країні.

Протягом 2024 року компанія Роніса Newgate Investment придбала чотири нові ритейл-парки загальною вартістю €80 млн, повідомило польське видання Puls Biznesu. Таку ж суму Роніс інвестуватиме у нові ритейл-парки кожен наступний рік.