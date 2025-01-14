«Ставка на мирные переговоры». Капитализация агрокомпании ИМК Петрова с начала года выросла на 15%, до рекордных за время войны $160 млн. Что питает уверенность инвесторов?

Большинство украинских агрокомпаний начали год с роста стоимости акций на европейских биржах. Резким ростом выделился агрохолдинг ИМК Александра Петрова. Его акции подорожали с начала года на 15%. В чем причина?

На 13 января капитализация крупнейшей по выручке агрокомпании страны «Кернел» Андрея Веревского на Варшавской бирже выросла на 1%, до $952 млн, МХП Юрия Косюка подорожала на 2,4%, до $546 млн. Капитализация «Астарты» Виктора Иванчика, наоборот, упала на 3,9%, до $239 млн.

В то же время капитализация агрокомпании ИМК, входящей в десятку крупнейших в Украине, возросла на 14,7%, до $160 млн.