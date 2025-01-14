Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«Ставка на мирные переговоры». Капитализация агрокомпании ИМК Петрова с начала года выросла на 15%, до рекордных за время войны $160 млн. Что питает уверенность инвесторов?

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

Капитализация агрокомпании ИМК, входящая в десятку крупнейших в Украине, выросла на 14,7%, до $160 млн /Getty Images

Капитализация агрокомпании ИМК, входящая в десятку крупнейших в Украине, выросла на 14,7%, до $160 млн Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:33 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:33

Большинство украинских агрокомпаний начали год с роста стоимости акций на европейских биржах. Резким ростом выделился агрохолдинг ИМК Александра Петрова. Его акции подорожали с начала года на 15%. В чем причина?

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

На 13 января капитализация крупнейшей по выручке агрокомпании страны «Кернел» Андрея Веревского на Варшавской бирже выросла на 1%, до $952 млн, МХП Юрия Косюка подорожала на 2,4%, до $546 млн. Капитализация «Астарты» Виктора Иванчика, наоборот, упала на 3,9%, до $239 млн.

В то же время капитализация агрокомпании ИМК, входящей в десятку крупнейших в Украине, возросла на 14,7%, до $160 млн.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине