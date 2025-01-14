«Ставка на мирні переговори». Капіталізація агрокомпанії ІМК Петрова від початку року зросла на 15%, до рекордних за час війни $160 млн. Що живить упевненість інвесторів?

Більшість українських агрокомпаній розпочали рік зі зростання вартості акцій на європейських біржах. Різким зростанням виділився Агрохолдинг ІМК Олександра Петрова. Його акції подорожчали з початку року на 15%. У чому причина?

На 13 січня капіталізація найбільшої за виторгом агрокомпанії країни «Кернел» Андрія Веревського на Варшавській біржі зросла на 1%, до $952 млн, «МХП» Юрія Косюка подорожчала на 2,4%, до $546 млн. Капіталізація «Астарти» Віктора Іванчика, навпаки, впала на 3,9%, до $239 млн.

Водночас капіталізація агрокомпанії ІМК, яка входить у десятку найбільших в Україні, зросла на 14,7%, до $160 млн.